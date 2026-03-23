Poing siegt in Hohenlinden und bleibt auf Aufstiegskurs

Der Tabellenführer TSV Poing gewinnt mit 1:0. Trotz des ungefährlichen Spiels sichern sich die Gäste die drei Punkte im Spitzenspiel.
Der TSV Poing bleibt in der Fußball-Kreisklasse 6 (München) das Maß aller Dinge und auf Aufstiegskurs. Die direkte Konkurrenz aus Dreistern und Grafing punktete an diesem Spieltag zwar auch dreifach, doch solange die Mannschaft von Spielertrainer Stefan de Parto ihre Hausaufgaben löst, bleibt dies Makulatur. Beim SV Hohenlinden setzten sich die Blau-Gelben mit 1:0 durch.
„Es war kein schönes Spiel. Am Ende zählen aber die drei Punkte“, fasste Poings Co-Trainer Florian Muck die Erkenntnis zusammen, dass Fußball eben zum Schluss ein Ergebnissport ist. Bei jahreszeitlich bedingt nicht unbedingt Tiki-Taka erlaubenden Platzverhältnissen genügte dem Gast ein Stocher-Tor von Nico Simicevic für den siegbringenden Treffer (23.). Damit glückte dem TSV auch die Revanche für die unglückliche 0:1-Pleite in der Vorrunde.
Trotz der Niederlage wollte Hohenlindens Abteilungsleiter Falk Hüniger keine Kritik üben: „Ich bin mega zufrieden mit der Mannschaft.“
Im zweiten Abschnitt bemühten sich die Platzherren zwar um den Ausgleich, doch stringente Angriffsaktionen blieben weitestgehend aus. Kurz vor dem Spielende wählte Healins Zoran Pejic nach einem Ball in den freien Raum den falschen Laufweg und kam nicht mehr richtig zum Abschluss.
Auch auf der Gegenseite strahlten die Poinger Gäste im Spitzenspiel keine größere Gefahr mehr aus. Bei der besten Gelegenheit zum 0:2 fischte SVH-Schlussmann Valentin Katterloher einen Kopfball von Simicevic mit einer Glanztat aus dem Eck. Es blieb dadurch beim 0:1.