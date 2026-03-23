Poing siegt in Hohenlinden und bleibt auf Aufstiegskurs Kreisklasse 6 von Christian Scharl · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

„Akrobat schön“, aber glücklos: Poings Thomas de Prato verfehlt mit seinem Fallrückzieher das von Hohenlindens Torwart Valentin Katterloher gehütete Gehäuse. – Foto: SRO

Der Tabellenführer TSV Poing gewinnt mit 1:0. Trotz des ungefährlichen Spiels sichern sich die Gäste die drei Punkte im Spitzenspiel.

Der TSV Poing bleibt in der Fußball-Kreisklasse 6 (München) das Maß aller Dinge und auf Aufstiegskurs. Die direkte Konkurrenz aus Dreistern und Grafing punktete an diesem Spieltag zwar auch dreifach, doch solange die Mannschaft von Spielertrainer Stefan de Parto ihre Hausaufgaben löst, bleibt dies Makulatur. Beim SV Hohenlinden setzten sich die Blau-Gelben mit 1:0 durch. „Es war kein schönes Spiel. Am Ende zählen aber die drei Punkte“, fasste Poings Co-Trainer Florian Muck die Erkenntnis zusammen, dass Fußball eben zum Schluss ein Ergebnissport ist. Bei jahreszeitlich bedingt nicht unbedingt Tiki-Taka erlaubenden Platzverhältnissen genügte dem Gast ein Stocher-Tor von Nico Simicevic für den siegbringenden Treffer (23.). Damit glückte dem TSV auch die Revanche für die unglückliche 0:1-Pleite in der Vorrunde.