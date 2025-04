Poing mit Pflichtsieg – „Der Ball ist gut gelaufen“ – Grafing verliert

Fairer Schlagabtausch

Dass ein Fehlpass den Gästen den 1:2-Anschlusstreffer in einem fairen Schlagabtausch durch Julian Kolbe ermöglichte, war aus Glonner Sicht nur Nebensache.

„Drei Punkte brauchen wir noch“, so der ASV-Spielertrainer in seinem ersten Jahr als Übungsleiter: „Unser Ziel ist aber, so viele Punkte wie möglich zu holen und unser Spiel weiter zu verbessern.“ Am Sonntag übernächster Woche (27. April) soll dieses Vorhaben gleich gegen das Tabellenschlusslicht Putzbrunner SV umgesetzt werden.