Poing hechelt Haar weiter hinterher – „Jedenfalls haben wir unsere Hausaufgaben gemacht“

Glonns Vorhaben, dem Tabellenzweiten der Kreisklasse 6 (München) ein Bein zu stellen und sich damit eine weitere Saison in der Liga zu sichern, ging schief. Ohne Spielertrainer Kosta Fotiadis (Achillessehnenriss), für ihn coachte Tobias Stefer, stemmte sich der ASV am Sonntag vergeblich gegen die Niederlage.

Wirkliche Besorgnis, dass der ASV Glonn noch mit der Relegation zu tun bekommt, hegt Jakob Stefer indes nicht. „Drei Punkte im letzten Spiel und alles ist gut.“ Am kommenden Sonntag geht es für seine Mannschaft noch zum Derby nach Grafing.

„Dabei haben wir uns keine Vorwürfe zu machen“, so ASV-Abteilungsleiter Jakob Stefer, „wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Nur hat es eben nicht gereicht. Haar spielt einen sauberen Fußball, eine gute Rückrunde und steht vollkommen zurecht auf Rang zwei.“

Die eigenen Hausaufgaben zur vollen Zufriedenheit von Trainer Stefan de Prato erledigt, doch die erhoffte Schützenhilfe des ASV Glonn blieb aus. Poing muss nun auf einen Ausrutscher des TSV Haar im letzten Saisonspiel hoffen, um bei einem weiteren eigenen Sieg noch an dem derzeitigen Tabellenzweiten der Kreisklasse 6 (München) vorbeizuziehen und die Chance in der Relegation zu bekommen.

„Wir haben eine sehr solide erste Halbzeit gespielt.“

Poinger Coach Stefan de Prato

„Wir haben eine sehr solide erste Halbzeit gespielt“, so der Poinger Coach. Daniel Graßnicks Führungstreffer (17.) und ein Doppelpack von Nico Simicevic zum 3:0 (31./35.) gaben ihm mehr als Recht, zumal die Taufkirchener nicht auf Geschenktour in für sie unbedeutend gewordenen Spiel um die Goldene Ananas waren. „Die haben schon Kontra gegeben und zwei, drei Möglichkeiten gehabt“, so Stefan de Prato.

Die Saison ist für die Poinger noch nicht gelaufen

„Jedenfalls haben wir unsere Hausaufgaben gemacht“, erklärte der TSV-Spielertrainer. „Sollte es die Chance geben, sind wir bereit.“ Das 4:0 (77.) von Maximilian Urban unterstrich, dass die Saison für die Poinger noch nicht zu Ende ist. Zumal sie in der Schlussphase der Runde erst so richtig in Fahrt gekommen sind.