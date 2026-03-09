Poing gewinnt Gipfeltreffen – „ATSV siegt verdient, aber zu hoch“ Fußball-Kreisklasse 6 von Johannes Hain · Heute, 13:07 Uhr · 0 Leser

FB Kreisklasse Markt Schwaben (rot) Alexander Dremel ----- Glonn von links Dominik Simic , Jakob Stefer und Maximilian Bernhard – Foto: Sro

Der TSV Poing siegt im Spitzenspiel gegen Dreistern. Markt Schwaben schießt zwei Treffer in den ersten fünf Minuten und entscheidet schnell das Spiel.

„Das war ein gutes Wochenende für Markt Schwaben“, jubelte Spielertrainer Wolfgang Widl nach dem deutlichen Sieg gegen das Schlusslicht aus Glonn. Die beiden Herrenmannschaften sowie die Damen holten allesamt einen Sieg und sorgten damit für ein seltenes Neun-Punkte-Wochenende für den FCMS. Dagegen hängt der ASV weiter am Tabellenende fest und sieht das Abstiegsgespenst weiterhin fett grinsen. Die Partie hatte noch gar nicht richtig begonnen – und war doch schon entschieden. Ein früher Strafstoß von Briken Behrami führte zum 1:0 (4.), Alexander Dremel legte gleich das 2:0 nach (5.). Der ASV hielt zwar nach Kräften dagegen, doch das 3:0, erneut von Dremel (47.), bei dem trainierte Abläufe umgesetzt wurden, ebnete der Heimelf endgültig den Sieg. Nach einem Torwart-Lapsus folgte noch das 4:0, der Torschütze: Renato Vreto (76.).

Stefan Holzmann war unmittelbar nach dem 1:1-Remis des TSV Grafing beim TSV Feldkirchen etwas zwiegespalten, wie er den Punkt einordnen soll: „An sich war es eine ganz ordentliche Partie. Zum Schluss hätten wir das Siegtor schießen müssen. Wir sind an unserer Chancenverwertung gescheitert. Andererseits muss man auch sagen, dass wir in der 75. Minute Glück hatten, da hätten wir das 1:2 kassieren müssen, als Feldkirchen die Latte traf.“ Zunächst musste Grafing einem Rückstand hinterherlaufen. Nach einer verunglückten Flanke an den Pfosten drückte Christoph Konitz den Abpraller über die Linie (18.). „Wir mussten uns danach steigern“, so Holzmann. Das tat seine Mannschaft auch und glich durch einen Handelfmeter aus, den Johannes Oswald in der 51. Minute zum 1:1 verwandelte. „Da dachte ich, dass wir das Spiel drehen können“, haderte der Coach etwas. Vor allem zwei Großchancen in den Schlussminuten hätten Grafing drei wichtige Punkte sichern können. „Wir haben zwei Punkte verloren. Andererseits kann man es auch positiv sehen, denn so viele Chancen muss man sich erst herausspielen“, bilanzierte der Coach.

Der SV Hohenlinden kam im Heimspiel gegen das Kellerkind TSV Hohenbrunn nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Von Beginn an übernahmen die Gastgeber die Initiative und erspielten sich mehrere vielversprechende Möglichkeiten. Besonders im ersten Durchgang kam der SVH immer wieder gefährlich vor das Tor der Gäste, doch im Abschluss fehlte die nötige Konsequenz. Entweder ging der Ball knapp vorbei oder der Gästetorhüter war zur Stelle. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Hohenlinden das aktivere Team. Mehrere Großchancen boten die Gelegenheit zur Führung. Allerdings wollte der Ball an diesem Tag einfach nicht ins Netz. Am Ende musste sich der SVH trotz klarer Möglichkeiten mit einem Punkt zufriedengeben.

Im Kollektiv hat sich der TSV Poing im Spitzenduell der Kreisklasse 6 (München) beim unmittelbaren Verfolger Dreistern den Sieg erkämpft. „Wir haben uns in jeden Ball reingeworfen, wir wollten die drei Punkte mitnehmen. Ich bin sehr stolz auf die Jungs“, jubelte Poings Spielertrainer Stefan de Prato nach dem vielleicht die Weichen in Richtung Aufstieg in die Kreisliga stellenden Sieg. Damit ist der TSV nun endgültig die gejagte Mannschaft in der Liga. „Wir müssen jetzt einfach nur unsere Hausaufgaben machen.“ Für Stefan de Prato bedeutet dies, weiterhin konsequent mit dem breiten Kader jede Partie seriös zu spielen. „Wir haben aber schon noch einiges vor uns.“ Vor allem aber einige nun deutlich hinter dem TSV liegende Teams, nachdem neben dem FC Dreistern auch der TSV Grafing weitere Punkte im Meisterschaftskampf liegen gelassen hat. Der Spielverlauf war schon einmal aufstiegswürdig. Nach der Dreisterner Führung durch Nenad Elez (32.) drehten Thomas und Stefan de Prato (41. + 44.) zunächst die Partie für Poing, wiederum Elez glich aus zum 2:2 (47.). Einwechselspieler Javier Chamorro brachte Poing mit 4:2 in Front (57. + 64.), nach dem 3:4 von Cagatay Colak (65.) verteidigten die Poinger den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft bis zum Schlusspfiff.