Poing feiert Titel und Grafing die Relegation

Der vorletzte Spieltag der Kreisklasse 6 brachte die endgültigen Entscheidungen an der Spitze: Der TSV Poing krönt sich mit einem Kantersieg vorzeitig zum Meister. Auch der TSV Grafing verbucht den Einzug in die Aufstiegsrelegation fest für sich. Einzig im Tabellenkeller tobt vor dem Finale das nackte Überleben: Zwischen dem ASV Glonn und dem TSV Hohenbrunn entscheidet sich am letzten Spieltag, wer direkt absteigt und wer in die Relegation darf.

Einen deutlichen Heimerfolg feierte der SV Hohenlinden vor 90 Zuschauern gegen den Tabellendritten. Christian Reiser brachte die Hausherren bereits in der 2. Minute in Führung. Noch vor dem Pausenpfiff sorgten Manuel Fuchs (30.), Nicolas Klein (35.) und Tom Küverling (37.) mit einem Dreierpack innerhalb von sieben Minuten für den 4:0-Endstand. Trotz der Niederlage bleibt Feldkirchen auf dem dritten Rang, während Hohenlinden bis auf drei Punkte an die Gäste heranrückt und Platz sechs festigt.

Ein echtes Torspektakel sahen die 30 Zuschauer in einem packenden Match. Grigorios Almanidis brachte die Gäste in Front (16.), ehe Roland Kövari ausglich (26.). Kurz vor der Pause schwächte sich Forstinning durch eine Gelb-Rote Karte für Stefan Zollner wegen einer Schwalbe selbst (45.). Trotz Unterzahl drehte Jonas Eisenreich die Partie zunächst auf 2:1 (54.). Ein Doppelpack von Sotirios Chamos (75., 80.) brachte Dreistern wieder in Führung, die Eisenreich mit seinem zweiten Tor konterte (84.). In der Nachspielzeit traf Cagatay Colak (90.+1) zum viel umjubelten 4:3-Sieg für den FC Dreistern, der auf Rang vier klettert, während Forstinning auf Platz 12 bleibt.

Eine klare Angelegenheit erlebten die 30 Zuschauer in Hohenbrunn. Maximilian Ibisch stellte die Weichen für die Gäste mit einem Doppelpack (24., 32.) früh auf Sieg. Jannis Giannantonio-Tillmann (41.) und Quirin Lerch (44.) erhöhten noch vor der Pause auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel legte Lerch mit seinem zweiten Treffer nach (55.), ehe Alexander Dremel in der 62. Minute den 6:0-Endstand besorgte. Während Markt Schwaben damit auf Rang acht klettert, verbleibt Hohenbrunn auf dem Relegationsplatz 13 und muss am letzten Spieltag um das Überleben zittern.

Ein dramatisches Spiel sahen die 115 Zuschauer in Grafing. Fabian Freytag-Schönwalde brachte Putzbrunn in Führung (35.), doch Matthias Esterl glich per Foulelfmeter aus (60.). Nur drei Minuten später traf Leonel Antonio Morais zum 1:2 (63.). Nach einer Gelb-Roten Karte für den Grafinger Moritz Pfeifer erhöhte Sebastian Süß per Foulelfmeter auf 1:3 für die Gäste (78.). In Unterzahl startete Grafing eine furiose Aufholjagd: Bernhard Hilger (83.) und Johannes Oswald (85.) glichen aus, ehe Niklas Urban in der fifth Minute der Nachspielzeit (90.+5) den Last-Minute-Siegtreffer zum 4:3 erzielte. Grafing sichert sich damit endgültig den zweiten Tabellenplatz und den Einzug in die Aufstiegsrelegation, Putzbrunn bleibt Neunter.

Ein historisches Schützenfest feierte der TSV Poing bei der Zornedinger Reserve. Die Gäste machten bereits in der ersten Halbzeit alles klar und schraubten das Ergebnis durch Kiano Sadric (13.), Javier Chamorro (16.), Adrian Chamorro (26.), einen Doppelpack von Nico Simicevic (29., 39.) sowie Nino Siebert (43.) auf 6:0 zur Pause. Im zweiten Durchgang legten Julius Wohner (69.) und Benedikt Obermaier (74.) zum 8:0-Endstand nach. Poing feiert mit dieser Machtdemonstration vorzeitig die verdiente Meisterschaft, Zorneding II bleibt auf Rang 10.

Im Derby vor 65 Zuschauern in Glonn blieben Tore an diesem Spieltag Fehlanzeige. Beide Defensivreihen neutralisierten sich über die gesamte Spielzeit, sodass es beim torlosen Unentschieden blieb. Der ATSV Kirchseeon behauptet damit den fünften Tabellenplatz. Der Punktgewinn für das Schlusslicht aus Glonn ist im Kampf gegen den direkten Abstieg eigentlich zu wenig, hält das Team aber im engen Rennen mit Hohenbrunn vor dem letzten Finale am Leben.

Vor 62 Zuschauern erwischte Höhenkirchen den besseren Start und ging durch Mansouri Alassani in Führung (23.). Nach einer Roten Karte für Tufan Ergin wegen eines Fouls agierten die Gastgeber ab der 41. Minute jedoch in Unterzahl. Den numerischen Vorteil nutzte der TSV Haar in der zweiten Halbzeit aus und kam durch Maikel Stawarczyk zum 1:1-Ausgleich (74.). Durch das Remis verbleibt Höhenkirchen auf dem siebten Rang, Haar belegt weiterhin Platz 11.