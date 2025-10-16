Pohl: "Wir wollen unbedingt nachlegen"

Der TSV Mühlenfeld will seinen Aufwärtstrend in der Landesliga Hannover fortsetzen. Nach dem 1:0-Erfolg beim SV Newroz Hildesheim empfängt die Elf von Trainer Mario Pohl am Sonntag (15 Uhr) den TSV Godshorn. In der Tabelle trennen beide Mannschaften lediglich einen Punkt – es ist also ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld.
„Wir wollen unbedingt nachlegen, wissen aber auch, dass es ein ganz anderes Spiel wird“, sagte Pohl vor dem Duell. Sein Team hatte in Hildesheim mit einer kompakten Defensivleistung und effizienter Chancenverwertung überzeugt. Nun gilt es, diese Stabilität auf heimischem Rasen zu bestätigen.
Im Training lag der Fokus zuletzt auf Präzision und Struktur. „Wir sind gut vorbereitet, kennen unsere Stärken und haben an Schwächen gearbeitet“, betont Pohl. Wichtig sei, dass seine Mannschaft wieder als Einheit auftritt: „Wir müssen wieder als Team agieren, um den Gegner auf Abstand zu halten und Kontakt zum Mittelfeld zu behalten.“
Personell entspannt sich die Lage beim TSV: „Es wird besser, deswegen gehe ich davon aus, dass wir zuhause ein gutes Spiel machen werden“, so Pohl.
Godshorn kommt mit einer unglücklichen 1:2-Niederlage aus Bavenstedt nach Mühlenfeld, wo ein Gegentor in der Nachspielzeit den möglichen Punkt kostete. Mit zehn Zählern aus zwölf Spielen steht der Aufsteiger unmittelbar hinter dem TSV und wird alles daran setzen, die Abstiegsränge zu verlassen.
Für Mühlenfeld ist die Partie dagegen eine Chance, sich weiter zu stabilisieren und mit einem Heimsieg die bisher schwache Bilanz im eigenen Stadion zu verbessern. Die Richtung ist klar: Nachlegen, punkten, Abstand schaffen.
Vorige Spiele:
SV Newroz Hildesheim – TSV Mühlenfeld 0:1
Schiedsrichter: Julian Laurin Krisp - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Theo Hellwig (82.)
SV 1946 Bavenstedt – TSV Godshorn 2:1
Schiedsrichter: Niklas Seide
Tore: 1:0 Noah Warneboldt (78.), 1:1 Samir Kasumovic (85.), 2:1 Luis Baule (90.+3)