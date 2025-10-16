Pohl: "Wir wollen unbedingt nachlegen"

– Foto: FuPa Brandenburg

Der TSV Mühlenfeld will seinen Aufwärtstrend in der Landesliga Hannover fortsetzen. Nach dem 1:0-Erfolg beim SV Newroz Hildesheim empfängt die Elf von Trainer Mario Pohl am Sonntag (15 Uhr) den TSV Godshorn. In der Tabelle trennen beide Mannschaften lediglich einen Punkt – es ist also ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld.

„Wir wollen unbedingt nachlegen, wissen aber auch, dass es ein ganz anderes Spiel wird", sagte Pohl vor dem Duell. Sein Team hatte in Hildesheim mit einer kompakten Defensivleistung und effizienter Chancenverwertung überzeugt. Nun gilt es, diese Stabilität auf heimischem Rasen zu bestätigen.

Im Training lag der Fokus zuletzt auf Präzision und Struktur. „Wir sind gut vorbereitet, kennen unsere Stärken und haben an Schwächen gearbeitet“, betont Pohl. Wichtig sei, dass seine Mannschaft wieder als Einheit auftritt: „Wir müssen wieder als Team agieren, um den Gegner auf Abstand zu halten und Kontakt zum Mittelfeld zu behalten.“ Personell entspannt sich die Lage beim TSV: „Es wird besser, deswegen gehe ich davon aus, dass wir zuhause ein gutes Spiel machen werden“, so Pohl.