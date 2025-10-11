Pohl: "Wir treffen auf eine technisch gute Mannschaft"

Nach der knappen 0:1-Heimniederlage gegen Bavenstedt wartet auf den TSV Mühlenfeld am Samstag (15 Uhr) die nächste schwierige Aufgabe: Das Team von Trainer Mario Pohl gastiert beim SV Newroz Hildesheim, der mit vier Siegen aus den letzten fünf Partien wieder zur Form gefunden hat. Für den TSV geht es darum, über neunzig Minuten konstant zu bleiben und sich endlich wieder zu belohnen.

„Morgen haben wir wieder ein paar mehr Spieler zur Verfügung“, sagt Pohl und verweist auf die Rückkehr einiger Leistungsträger. „Mit Drechsler, Alker und Bingöl kehren drei Erfahrene wieder zurück. Ehrcke wird wahrscheinlich auch wieder komplett einsatzfähig sein.“ Personell steht der Mühlenfelder Trainer somit deutlich besser da als zuletzt.

Nach zuletzt wechselhaften Leistungen – stabil in der Defensive, aber mit zu wenig Durchschlagskraft nach vorne – fordert Pohl ein diszipliniertes Auftreten: „Morgen werden wir auf eine technisch gute Mannschaft treffen, bei der wir diszipliniert auftreten müssen. Aus der letzten Saison wissen wir, was wir zu tun haben.“

Die jüngsten Spiele haben dem TSV gezeigt, woran es noch fehlt. „Wir hoffen, dass wir zwei gute Halbzeiten spielen werden. Das haben wir in den letzten Spielen leider nicht geschafft“, betont Pohl. Tatsächlich gelang es seiner Mannschaft zuletzt nur phasenweise, ihr Potenzial auszuschöpfen – gegen Barsinghausen überzeugte der TSV offensiv, gegen Bavenstedt defensiv.