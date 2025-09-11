Pohl: "Wir sind mittlerweile in der Saison angekommen"

Der TSV Mühlenfeld reist am Samstag mit frischem Selbstvertrauen zum SV Ramlingen-Ehlershausen. Anstoß zur Partie des 7. Spieltags der Landesliga Hannover ist um 15 Uhr. Nach dem überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen den VfR Germania Ochtersum will die Mannschaft von Trainer Mario Pohl den Rückenwind mitnehmen – auch wenn mit dem Tabellen­siebten nun ein Gegner wartet, der ganz andere Ambitionen verfolgt.

„Wir wollen natürlich den Schwung vom Wochenende mit nach Ramlingen nehmen“, sagt Pohl im Vorfeld. Zugleich warnt er aber vor überzogenen Erwartungen: „Wir wissen, dass es ein ganz anderes Spiel wird. Aber wir sind mittlerweile in der Saison angekommen.“

Mit sechs Punkten aus sechs Spielen ist dem TSV der Anschluss ans Tabellenmittelfeld gelungen. Der Sieg gegen Ochtersum war nicht nur wichtig für die Tabelle, sondern vor allem für das Selbstverständnis einer Mannschaft, die sich nach vier Niederlagen zu Saisonbeginn bereits früh in einer schwierigen Lage befand.

Dass nun mit dem SV Ramlingen-Ehlershausen ein Gegner wartet, der zum engeren Favoritenkreis der Liga zählt, sorgt beim TSV eher für Motivation als für Nervosität. „Ramlingen muss gewinnen, um ihre Ziele weiter zu verfolgen“, betont Pohl. Die Rollen seien damit klar verteilt – doch das Ziel der Gäste ist ebenfalls eindeutig: „Wir wissen um die Stärken des Gegners und versuchen ein gutes Spiel zu machen, um etwas mitzunehmen.“

Ramlingen kam zuletzt nicht über ein 2:2 bei Iraklis Hellas hinaus und dürfte daher mit Nachdruck auf den nächsten Dreier aus sein. Gerade in der Anfangsphase zeigte die Elf von Trainer Philipp Gasde beim Gastspiel in Hannover allerdings Schwächen, die Mühlenfeld konsequent ausnutzen müsste, um Zählbares mitnehmen zu können.

Nach dem kleinen Befreiungsschlag gegen Ochtersum wird das Spiel in Ramlingen zum Gradmesser für die tatsächliche Entwicklung des TSV. Gelingt es, dort mitzuhalten oder gar erneut zu punkten, wäre das ein klares Signal: Mühlenfeld hat sich gefangen.