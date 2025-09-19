Pohl: "Wir möchten an die zweite Halbzeit aus Ramlingen anknüpfen"

Mit einer couragierten Vorstellung in Ramlingen hat sich der TSV Mühlenfeld zuletzt zwar nicht belohnt, aber ein deutliches Lebenszeichen gesendet. Nun steht für das Team von Trainer Mario Pohl das nächste Heimspiel an – am Sonntag um 15 Uhr gastiert der SV Arminia Hannover in Mühlenfeld. Gegen den formstarken Absteiger will der TSV an die gute zweite Hälfte der Vorwoche anknüpfen.

„Wir möchten an die zweite Halbzeit aus Ramlingen anknüpfen. Dort haben wir gezeigt, dass wir absolut mithalten können“, sagt Pohl vor dem Duell. Die 1:3-Niederlage beim aktuellen Tabellendritten hatte sein Team trotz frühen Rückstands nicht aus dem Konzept gebracht – phasenweise dominierte der TSV sogar das Spielgeschehen.

Dass mit Arminia Hannover nun ein formstarker Gegner kommt, ist für Pohl kein Grund zur Zurückhaltung: „Da wir zuhause spielen, möchten wir natürlich auch gerne drei Punkte daheim behalten. Es kommt zwar ein formstarker Gegner, wir werden aber alles reinwerfen, um erfolgreich zu sein.“

Die Gäste reisen mit Rückenwind an. Nach dem jüngsten 3:1-Erfolg beim VfR Germania Ochtersum – dem dritten Sieg in den letzten vier Spielen – hat sich die Mannschaft von Trainer Stefan Gehrke im Tabellenmittelfeld festgesetzt. Vor allem offensiv zeigte sich Arminia zuletzt deutlich verbessert, drei verschiedene Torschützen unterstrichen die Breite im Angriffsspiel.