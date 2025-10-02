– Foto: Jan Sigel

Pohl-Elf will Heimdreier – Gegner mit Doppelbelastung TSV Mühlenfeld empfängt Bavenstedt – Zuversicht nach spielfreiem Woche Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover Bavenstedt Mühlenfeld

Nach einem spielfreien 10. Spieltag (Mittwoch bis Freitag) steht für den TSV Mühlenfeld am Sonntag (15 Uhr) das Heimspiel gegen den SV 1946 Bavenstedt auf dem Programm. Die Gäste müssen bereits am Donnerstag in Barsinghausen antreten – ein Umstand, den der TSV für sich nutzen will.

Trainer Mario Pohl geht mit viel Zuversicht in die Partie: „Wir haben unsere Leistungen in den letzten Spielen stabilisiert und wissen auch, dass wir mit widrigen Umständen umgehen können. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass wir am Sonntag ein gutes Spiel machen werden.“ So., 05.10.2025, 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld Mühlenfeld SV 1946 Bavenstedt Bavenstedt 15:00 PUSH

Tatsächlich zeigte Mühlenfeld zuletzt einen klaren Aufwärtstrend. Zwei Remis aus den vergangenen beiden Spielen – gegen Arminia Hannover (0:0) und auswärts beim Favoriten TSV Barsinghausen (3:3) – sorgten nicht nur für Punkte, sondern auch für neue Stabilität. Bavenstedt rangiert aktuell mit 14 Zählern auf Rang acht, ist seit zwei Spielen ungeschlagen, ließ beim 0:0 gegen Arminia Hannover jedoch offensiv wenig Durchschlagskraft erkennen. Es war bereits das dritte Spiel ohne eigenen Treffer in dieser Saison.