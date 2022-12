– Foto: Lars Hupfer // VfB 09 Pößneck

Pößneck unterliegt in Schmölln Zum Jahresabschluss ging es für den VfB nochmal in die Ferne. Das Auswärtsspiel gegen SV Schmölln 1913, welches im November noch aufgrund der Witterungsverhältnisse ausgefallen war, sollte nun nachgeholt werden.

Bessere Bedingungen sollten die beiden Mannschaften aber nicht vorfinden, da es die vergangenen Tage gut geschneit hatte. So hieß es: Handschuhe an, Linien frei schaufeln und los gehts! BERICHT des VfB 09 Pößneck

Die Pößnecker Mannschaft musste aufgrund einiger Ausfälle auf mehrere Spieler verzichten und ging sehr ersatzgeschwächt in die Partie. Das Schmölln nicht zu unrecht so weit oben steht in der Tabelle zeigte gleich die Anfangsphase. Viel bissiger und entschlossener gingen die Gastgeber zu Werke. Besonders über die linke Seite ging viel. Einfache Bälle reichten meist aus, um die Blau-Gelbe Defensive ins Rutschen zu bringen. In Minute 12 war es soweit und Schmölln ging in Führung. Nach einfachen Ballverlust ging es schnell und J. Wendlandt stand am zweiten Pfosten frei vor dem Tor. Ein paar Minuten später holte L. Wohlfahrt einen Gegenspieler von den Beinen, den fälligen Elfmeter von F. Schmidt konnte er nicht entscheidend parieren und so stand es 2:0 (21.). In Minute 30 ging es dann nochmal viel zu schnell für die Pößnecker. Ein einfacher Doppelpass hebelte alle aus, R. Neumaier traf spielend einfach zum 3:0. Die erste Halbzeit war zum vergessen. Bis auf einen mageren Abschluss lief nicht viel zusammen. Man konnte froh sein, dass L. Wohlfahrt seine Vorderleute das ein oder andere Mal im Spiel hielt. Die Pause tat unseren Jungs gut, denn die zweite Halbzeit fing besser an. Defensiv ging man nun konsequenter zu Werke, offensiv waren Ansätze erkennbar. Jedoch kam nicht viel dabei raus. Die zweite Hälfte plätscherte so vor sich hin. Bis auf ein paar wenige Abschlüsse der Schmöllner passierte nichts mehr auf dem weißen Geläuf und man musste sich mit 0:3 in die Winterpause verabschieden.