PÖSSNECK BREMST DEN VfR AUS

"Ich habe mir den Lobensteiner Fußball angeschaut. Sie spielen einen sehr guten

Ball. Genau diesen Fluß mussten wir unterbinden" sagte ein sichtlich zufriedender

Jürgen Raab nach Spielende. Seine Pößnecker haben nun auch diesen Lauf ausgebremst,

das in diesem Spiel die Punkte immer an die Koseltaler gingen.



Dabei hätte es für den VfR nicht soweit kommen müssen. Schon früh ergab sich für

Markus Baer die Führungschance (7.), als er nach Zuspiel von Janek Köcher frei nur

neben das Tor traf. Nicht mehr Glück hatte auch Martin Wirth, der nach einem

Eckball nur die Querlatte des Pößnecker Tores traf (16.). Aber in dieser Phase des

Spieles deutete sich schon an, was die tief stehenden Gäste vor hatten. Lange

Bälle auf ihre Außen Dominic Leinhos und Paul-Daniel Bursuc, um die VfR -

Verteidigung aufzureisen. Und dies gelang nach 21 Minuten perfekt. Leinhos

hatte sich über die rechte Seite durchgesetzt, seine Eingabe brauchte der

mitgelaufene Bursuc nur noch einschieben. Doch auf eine Reaktion hoffen die

VfR Anhänger unter den 145 Zuschauern vergebens, weil sich die Mannschaft

dem Spiel der langen Bälle anschloss und vergaß, Ball und Gegner laufen zu lassen.

"Die Abstände zwischen unseren Ketten waren einfach zu groß", analysierte

Johannes Liebmann nach dem Spiel. "Dazu kam, dass wir unser Pressing nicht

spielen konnten, um die Pößnecker zu Fehlern zu zwingen" sah der VfR Coach

einen weiteren Knackpunkt in dieser Partie. Zu allem Überfluß für seine Mannschaft

fiel noch der zweite Treffer. Einen Freistoß von links beförderte Paul Färber direkt

in den Koseltaler Kasten (36.), hier stimmte die Zuordnung in der Abwehr nicht.

Und fast hätte es vor der Pause noch den dritten Einschlag gegeben, als die

Flanke von Lucas Hoffmann für den freien Leinhos etwas zu lang geriet (45.).



Die Koseltaler versuchten in der 2. Halbzeit diese Fehler abzustellen. Nun hatte der

VfR auch wesentlich mehr Zugriff auf das Spiel, der VfB jedoch stand weiter tief und

sicher. Angriff auf Angriff rollte nun auf den Pößnecker Strafraum zu, doch am

Strafraum war meist Schluß. Das wenige, was durchkam, war eine sichere Beute von

Laurence Wohlfahrt, der bei den Schüssen von Markus Baer oder Florian Wiechert

keine Probleme hatte. Aber auch Sebastian Mai nahm nicht genau Maß, und

donnerte seinen Abschluß über den Kasten. Dagegen fuhr der VfB noch zwei Konter,

die von der Gefährlichkeit her auch die frühere Entscheidung hätten bringen können.

Diese wurde jedoch hinaus gezögert, weil Sebastian Mai noch einmal seine Klasse

zeigen konnte. In der Nachspielzeit verkürzte er auf den Endstand (90.+2.), was

aber dann doch zu spät war, um noch an einen Punkt zu glauben.