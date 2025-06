Pösing/Wetterfeld: Neues Trainerteam und 7 neue Spieler

Zur neuen Spielzeit übernimmt nun der 37-jährige Sebastian Wiesbeck das Kommando an der Seitenlinie. Der ehemalige Spieler und Funktionär des VfB Wetterfeld bringt nicht nur Erfahrung aus dem Jugendbereich der SG, sondern auch aus Stationen im NLZ des ASV Cham sowie beim SSV Schorndorf mit. Mit seinem Engagement kehrt Wiesbeck zu seinen Wurzeln zurück. Unterstützt wird er dabei von Thomas Roider (30), einem früheren Spieler des FSV Pösing, der seine Karriere verletzungsbedingt beenden musst. Ergänzt wird das Trainerteam durch Rene Dirschl – ein erfahrener Jugendtrainer, der bereits in der Rückrunde Verantwortung übernommen hatte und künftig als Individualtrainer wichtige Impulse setzen soll.



Auch im Kader gibt es Bewegung: Die SG kann sieben Neuzugänge begrüßen, denen nur ein Abgang gegenübersteht – Torhüter Sebastian Sosna wechselt zum FC Raindorf. Besonders erfreulich ist die Rückkehr zweier altbekannter Gesichter: Manuel Höcherl kehrt nach einem Jahr beim TSV Falkenstein zurück, während Simon Demel nach drei Jahren beim FC Untertraubenbach und beim FC Stamsried wieder das Trikot seines Heimatvereins überstreift. Beide sollen künftig nicht nur sportlich, sondern auch als Führungspersönlichkeiten eine zentrale Rolle einnehmen. Weitere externe Verstärkungen kommen mit Markus Brummer vom SV Thenried – ein im Fußballkreis bestens bekannter Routinier mit Torgarantie – und Fabio Gödeke vom SV Vonderort, der aus privaten Gründen in die Region gezogen ist und nun erstmals in der hiesigen Liga aufläuft. Zudem stoßen mit Bastian Weidinger, Domenik Heinrich und Etienne Berger drei vielversprechende Talente aus der eigenen Jugend in die beiden Seniorenmannschaften.



„Mit dem neuen Trainerteam und den Neuzugängen, die sich in den ersten Einheiten bereits gut eingefügt haben, blicken wir optimistisch auf die neue Saison. Durch die Neuen erhoffen wir uns sowohl eine quantitative als auch qualitative Verbesserung, was sich auch auf unsere zweite Mannschaft positiv auswirken soll. Wir sind überzeugt, dass die SG neuen Schwung erhält, und freuen uns auf die kommenden Aufgaben“, erklären die Abteilungsleiter Florian Weigl und Timo Heuman unisono.



Die erste intensive Trainingswoche ist bereits absolviert. Nun steht an diesem Freitag, 20. Juni, in Wetterfeld der erste Test für beide Mannschaften gegen den SV Wilting an. In den darauffolgenden Wochen folgen weitere Vorbereitungsspiele gegen den FC Untertraubenbach, die SG Neukirchen-Balbini/Kleinwinklarn, die SG Grafenwisen/Bad Kötzting II und den TSV Winklarn.