Pöppelmeyer übernimmt im Sommer

Du willst schneller über FuPa News informiert werden? Dann folge uns auf dem WhatsApp-Kanal von #AusLiebeZumFußball oder du möchtest was loswerden zum Themen Amateurfußball (Bilder, Video oder Neuigkeiten) loswerden dann schreib uns über WhatsApp 015257354294

Pöppelmeyer war zuletzt als Cheftrainer beim TuS Badbergen tätig und bringt sowohl Erfahrung an der Seitenlinie als auch eine langjährige aktive Laufbahn im Fußball mit. Über viele Jahre stand er selbst als Torhüter zwischen den Pfosten und kennt die Anforderungen des Spiels aus unterschiedlichen Perspektiven.

Die SG Schleper/Lehrte hat die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt. Ab Sommer übernimmt Patrick Pöppelmeyer (37) die sportliche Verantwortung bei der Spielgemeinschaft und tritt damit die Nachfolge des bisherigen Trainerduos Johannes Strotmann und Patrick Hanneken an.

Gleichzeitig bedanken sich die Vorstände bei Johannes Strotmann und Patrick Hanneken für ihre geleistete Arbeit und ihr Engagement.

Die Verantwortlichen der Stammvereine Grün-Weiß Lehrte und Concordia Schleper zeigen sich überzeugt, mit Pöppelmeyer die richtige Wahl getroffen zu haben. Sie trauen dem 37-Jährigen zu, die Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich weiterzuentwickeln und den eingeschlagenen Weg der SG nachhaltig fortzuführen.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden _oder möchtest uns Feedback geben? chreibe uns gerne direkt hier!

___________________

⚽ FuPa-Elf-der-Woche ⚽

Ihr könnt viel tun, um den Spielerinnen und Spielern eures Vereins zu helfen in der FuPa Elf der Woche zu erscheinen. Zuallererst muss die Aufstellung eingetragen sein. Meldet euch dafür, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, als FuPa-Vereinsverwalter an und pflegt die Aufstellungen eurer Mannschaften. Dann könnt ihr nach den Spielen bis spätestens dienstagfrüh für eure Favoriten stimmen und die Chancen erhöhen einen eurer Kicker in die FuPa Elf der Woche zu wählen. Was auch immer hilft: Macht Werbung in eurem Verein dafür und weist eure Mitspieler, Fans und Vereinsverantwortlichen darauf hin, ihre Stimmen abzugeben. Denn eines ist klar - jede Stimme hilft.

Aber nicht nur die reine Stimmenanzahl ist entscheiden, die FuPa-Programmierer haben sich große Mühe gegeben, damit weitere Parameter über die Ernennung zur Elf der Woche entscheiden. Ein ausgeklügelter Algorithmus bewertet bei Torhütern und Abwehrspielern die Anzahl der Gegentore, ebenso helfen einem Spieler selbstverständlich geschossene Tore dabei die Chancen auf die Elf der Woche zu erhöhen. Darüber hinaus kann man davon profitieren, wenn man beispielsweise eine in der Tabelle besser platzierte Mannschaft schlägt.

Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern viel Glück und wenn es diese Woche nicht geklappt hat, dann kann es schon am kommende Wochenende soweit sein!