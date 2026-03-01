Pöhler rettet Backnang binnen vier Minuten: TSG atmet kräftig auf

Fehlstart korrigiert – Ausgangslage nach zwei Spielen Der zweite Spieltag nach der Winterpause ist für Backnang bereits ein kleiner Wendepunkt. Der krachende Auftakt mit dem 0:5 (0:1) gegen den Karlsruher SC II hatte eine neue Drucklage erzeugt, weil in der Oberliga Baden-Württemberg zahlreiche Absteiger vorgesehen sind und das Feld im unteren Bereich eng bleibt. Mit dem Erfolg in Singen verhinderte die TSG, dass sich der Saisonstart 2026 zu einer negativen Serie auswächst. In der aktuellen Tabelle liegt Backnang mit 25 Punkten auf Rang 13 – punktgleich im erweiterten Mittelfeld, aber nur mit begrenzter Reserve nach unten. Die zentrale Botschaft dieses Auswärtssiegs lautet deshalb: Die Mannschaft kann reagieren und Spiele drehen, selbst wenn sie zunächst in Rückstand gerät.

Spielverlauf: Rückstand, Doppelschlag, Kontrolle

Vor 130 Zuschauern und unter der Leitung von Schiedsrichter Jürgen Schätzle (Schönwald) begann die entscheidende Phase unmittelbar nach der Pause. Dominik Emminger brachte den Türkischen SV Singen in der 49. Minute mit 1:0 in Führung. Backnang antwortete schnell, und vor allem konsequent: Tim Pöhler glich in der 54. Minute zum 1:1 aus und drehte die Partie vier Minuten später mit seinem zweiten Treffer zum 1:2 (58.). Die Chronologie ist damit ebenso schlicht wie aufschlussreich: Zwischen Rückstand und Führung lagen neun Minuten – der kürzeste Weg zu einem Ergebnis, das in der Tabelle zählt. Dass die TSG nach dem 2:1 keinen weiteren Treffer nachlegte, ändert nichts an der Kernaussage: Der Sieg basierte auf einer klaren Reaktion in einem engen Moment.

Bedeutung für die Tabelle: Punkte, aber keine Entwarnung

Mit dem 2:1 rückt Backnang auf 25 Punkte vor und hält Anschluss an einen breiten Block von Mannschaften, der sich von Platz neun bis dreizehn staffelt. Gleichzeitig bleibt die Gefahrenzone sichtbar: Reutlingen folgt mit 23 Punkten, Normannia Gmünd mit 22, Hollenbach mit 20 – und dahinter stehen Bietigheim-Bissingen (18) sowie Denzlingen (13). In einer Spielklasse, die vermutlich vier Teams direkt verliert, wird jeder Auswärtssieg gegen einen direkten Konkurrenten wertvoller, als es ein einzelner Dreier auf dem Papier zeigt. Der Erfolg in Singen verbessert nicht nur das Punktekonto, sondern auch die Ausgangslage für die kommenden Wochen, weil er das abrupte Gegengewicht zum 0:5 setzt.