Pödinghausen ärgert Spitzenreiter: “Hätten in Führung gehen müssen“

Bezirksliga Westfalen Staffel 1 - Spieltag 23 Während Stift Quernheim ein Schützenfest feiert, lässt Spitzenreiter TuS Brake gegen Pödinghausen Federn - Vlotho gewinnt direktes Duell gegen Bruchmühlen – Lübbecke bleibt an Spitzenduo dran.

Der SC Vlotho hat im Kellerduell gegen TuS Bruchmühlen Moral bewiesen und einen 1:2-Rückstand in einen 3:2-Heimsieg gedreht. Matchwinner war Schirrwagen, der mit einem Doppelpack seine Mannschaft zurück ins Spiel brachte, bevor Nickol nach einer Stunde den entscheidenden Treffer markierte. Morgenroth: “Machen dann plötzlich auf“

Auch mit der Gesamtleistung seines Teams war der Coach nicht zufrieden: „Das war nicht das, was wir uns vorgenommen hatten.“ Dennoch richtet sich der Blick nach vorn: „Es sind noch genug Spiele und Punkte zu holen.“

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

„Unterm Strich nehmen wir den Punkt beim Tabellenführer gerne mit“, so Gabel weiter. Für Brake bedeutet das 0:0 zwar weiterhin Platz eins, doch die Chance auf einen größeren Vorsprung wurde verpasst. Quernheim kann durch ein absolviertes Spiel weniger noch vorbeiziehen.

Pödinghausen zeigte sich kompakt, zweikampfstark und hätte laut Bruno Gabel, sportlicher Leiter TuS GW Pödinghausen, sogar mehr mitnehmen können: „Wir waren 70 Minuten die bessere Mannschaft und hätten in Führung gehen müssen.“ Erst in der Schlussphase kam Brake zu gefährlichen Aktionen, doch Keeper Maurice Schürmann bewahrte die Gäste mit starken Paraden vor einem späten Gegentor.

Der TuS Brake musste sich im Heimspiel gegen einen diszipliniert auftretenden TuS Grün-Weiß Pödinghausen mit einem torlosen Remis begnügen. Gabel: “Hätten in Führung gehen müssen“

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

„Das Ergebnis spiegelt in keiner Weise wider, wie das Spiel war“, sagte Trainer Christian Scheidies nach der Niederlage. „Wir haben gut gespielt, einen groben Fehler gemacht und einen Elfmeter verschossen – so läuft es, wenn man keinen Lauf hat.“

In einer hart umkämpften Partie setzte sich TuS Tengern dank eines frühen Treffers von David Wutzke mit 1:0 bei Spvg Hiddenhausen durch. Hiddenhausen zeigte eine starke Leistung, hatte jedoch Pech, als ein Foulelfmeter vergeben wurde und gleich dreimal der Torwart von Tengern parierte, als die Gastgeber alleine auf ihn zuliefen. Scheidies: “So läuft es, wenn man keinen Lauf hat“

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

TuS Jöllenbeck 1897 – SV Oetinghausen 2:3

—————————————————————————

Jöllenbeck zeigte Moral, doch Oetinghausen präsentierte sich in der Schlussphase effizienter. Moritz Tiemann brachte die Gäste in Führung, ehe Julian Kistner ausglich. Nach erneuter Führung durch Tim Pauer sorgte Linus Steinsiek für das 2:2, doch Fynn Stuckenholz entschied die Partie in der 73. Minute. Oetinghausen klettert auf Platz acht, Jöllenbeck bleibt abgeschlagen Letzter.