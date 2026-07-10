Podolski kehrt zum KSV Hessen Kassel zurück Nach geplatztem Havelse-Wechsel von red · Heute, 10:47 Uhr · 0 Leser

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Ein bereits vereinbarter Wechsel zum TSV Havelse platzte kurzfristig. Nun spielt Außenverteidiger Luis Podolski wieder für den Regionalligisten KSV Hessen Kassel.

Der KSV Hessen Kassel kann überraschend weiter auf Luis Podolski bauen. Der 22 Jahre alte Außenverteidiger hat erneut beim Fußball-Regionalligisten unterschrieben, nachdem sein Wechsel zum Drittligisten TSV Havelse kurzfristig gescheitert war. Wie die "HNA" berichtet, hatte Podolski bereits einen Vertrag in Havelse unterschrieben. Nachdem der Klub trotz des sportlichen Abstiegs durch den Zwangsabstieg des TSV 1860 München in der 3. Liga geblieben war, sei ihm jedoch mitgeteilt worden, dass der Vertrag wegen eines fehlenden Stempels nicht gültig sei.

Der KSV Hessen Kassel reagierte umgehend. Sportdirektor Tobias Damm sagte der HNA: „Wir haben am Wochenbeginn Kontakt mit ihm aufgenommen, nachdem wir gehört haben, dass es Probleme mit dem Wechsel nach Havelse gab. Dann ging alles ganz schnell.“ Auch Podolski entschied sich schnell für die Rückkehr. Gegenüber der HNA erklärte er: „Beim KSV kenne ich das Umfeld. Als der Verein wieder auf mich zukam, musste ich nicht lange überlegen. Ich spüre in Kassel Rückhalt und eine große Wertschätzung.“