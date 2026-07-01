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🎙️ Podcast-Tipp: Die große Saisonanalyse des Thüringer Fußballs
Eine lange und ereignisreiche Saison 2025/26 liegt hinter den Thüringer Fußballvereinen – mit Aufstiegen, Abstiegen, Überraschungen und jeder Menge Gesprächsstoff.
von André Hofmann · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Thomas Rudolph (rechts) analysiert bei Platzgeflüster Thüringen die abgelaufene Saison. – Foto: Ralph Frank
Im aktuellen Podcast spricht Thomas Rudolph, Sportredakteur der Funke Mediengruppe Thüringen, gemeinsam mit Platzgeflüster Thüringen über die zurückliegende Spielzeit. Von der Regionalliga Nordost über die NOFV-Oberliga, Thüringenliga bis hin zu den Landesklassen werden die Saisons der Thüringer Mannschaften eingeordnet und analysiert.
Welche Vereine haben die Erwartungen übertroffen? Wo gab es Enttäuschungen? Und welche Herausforderungen warten bereits in der Saison 2026/27?
🎧 Wer den Thüringer Fußball nicht nur verfolgen, sondern auch verstehen möchte, sollte unbedingt reinhören. Den Podcast gibt es jetzt auf den bekannten Podcast-Plattformen und über den Link in den Kommentaren. ⚽