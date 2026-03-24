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Interview
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Podcast: So berichten wir über Gewalt im Amateurfußball
FuPa-Redaktionsleiter Philipp Durillo im Gespräch über den Austausch mit Vereinen, Verbänden und Behörden nach Vorfällen +++ "Aufarbeitung gehört zu unserer journalistischen Pflicht"
von Redaktion · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
FuPa-Redaktionsleiter Philipp Durillo spricht im Podcast über die Berichterstattung über Gewalt auf Amateurfußballplätzen. – Foto: VRM
Drohungen, Gewalt und Diskriminierung – im Amateurfußball kommt es auf den Sportplätzen immer wieder zu brisanten Vorfällen. Hinter jedem dieser Vorfälle stehen Menschen, Vereine und Geschichten, die gehört und aufgearbeitet werden müssen. Doch wie berichtet man als lokaler Sportjournalist verantwortungsvoll über solche Ereignisse? Darüber spricht Volontär Christoph Pfeiffer mit Sportredakteur und FuPa-Redaktionsleiter Philipp Durillo im Podcast "Rheingehört".