Podcast „SchwarzWeiss Gschwätz“ über den FC 08 Villingen

Der FC 08 Villingen hat eine große Strahlkraft in der Region und ist immer wieder Redethema. Deshalb haben FC 08-Stadionsprecher Julian Singler und FC 08-Pressesprecher Alexander Rieckhoff jetzt gemeinsam den FC 08-Podcast „SchwarzWeiss Gschwätz“ gestartet. Die erste Folge ist auf Spotify mit oder ohne App kostenlos abrufbar und geht hauptsächlich über die die aktuelle sportliche Situation, die Aufarbeitung der vergangenen Regionalliga-Saison sowie über die Strahlkraft des FC 08.

Die Idee zu dem Podcast hatte Julian Singler. „Der FC 08 ist immer in aller Munde. Dem wollten wir damit ein Stück weit Rechnung tragen“, erklärt Julian Singler, der mit der Idee Presse- und Stadionsprecher Alexander Rieckhoff sofort begeisterte. „Spätestens in der Regionalliga ist mir auch durch unsere Social Media-Zahlen klar geworden, welch großes Interesse der FC 08 weit über Villingen hinaus weckt. Dieser Podcast passt da ganz gut rein. Nicht viele Amateurvereine können von sich behaupten, einen eigenen Podcast zu haben“, so Rieckhoff.

Zunächst sollen die Folgen künftig monatlich erscheinen. Sie sind sehr hochwertig von Julian Singler produziert und erzählerisch unterhaltsam aufbereitet. Singler und Rieckhoff wollen immer mal wieder auch Gäste zum Podcast einladen, um über das große Redethema FC 08 Villingen zu sprechen.