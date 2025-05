Podcast: Regionalliga 2025/26 – unsexy oder hochspannend?

Schließlich verlässt mit dem MSV Duisburg der mit Abstand größte Name die Liga. Von oben kommt nichts nach und auch von unten sind keine ähnlichen Kaliber zu erwarten. Dafür dürften die Neulinge um den Bonner SC, VfL Bochum II und Sportfreunde Siegen keinerlei qualitativen Verlust im Vergleich zu den Absteigern mit sich bringen. Doch eins deutet sich jetzt schon an: Ein klarer Aufstiegsfavorit wie es ihn in der noch laufenden Saison mit den Zebras gegeben hat, wird es wohl nicht erneut geben.

Womöglich macht der FC Gütersloh gar noch den nächsten Schritt nach vorne. Als designierter Vize-Meister werfen wir noch einmal einen genaueren Blick auf die Ostwestfalen, die nach einem erschreckend schwachen Saisonstart die Liga rocken.

Zum Abschluss bringen wir das übliche Tippspiel und eine Runde "Wer bin ich?" zurück.