Podcast: KFC geht in die Insolvenz, keine Spieler in Düren

Hinweis: "Erstklassig Viertklassig" startet das neue Format mit neuem Equipment. Der Ton ist vielleicht an manchen Stellen noch nicht zu 100 Prozent perfekt, aber daran wird in den kommenden Wochen ebenso wie an der neuen Konstellation gearbeitet. Haltet nicht mit Feedback und Kritik zurück. Ihr helft uns! Kontakt: fupa@rp-digital.de