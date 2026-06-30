Podcast-Gespräch: Tim Schneider zwischen Hilden-Titel & WSV-Start

Der VfB Hilden hat Vereinsgeschichte geschrieben. Nach einer starken Saison, einer überragenden Rückrunde und einem spannenden Schlussspurt sicherte sich die Mannschaft die Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein und damit den Aufstieg in die Regionalliga. Knapp eine Woche nach diesem historischen Erfolg hat Podcast-Host Anton Wagener mit Trainer Tim Schneider gesprochen.
Im Podcast geht es zunächst um den Tag der Meisterschaft. Wie hat Schneider die Minuten nach dem Abpfiff erlebt? Wann wurde ihm wirklich bewusst, dass Hilden es geschafft hat? Und wie wurde der Aufstieg anschließend gefeiert? Der Trainer gibt Einblicke in die Emotionen eines Tages, der dem Verein noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Natürlich fällt der Blick auch auf den Weg dorthin. Hilden hatte sich nach einer starken Rückrunde die Tabellenführung zurückgeholt und am letzten Spieltag die Meisterschaft perfekt gemacht. Im Gespräch erklärt Schneider, was diese Mannschaft so besonders gemacht hat, welche Faktoren für den Erfolg entscheidend waren und welche Momente aus seiner Zeit beim VfB ihm besonders bleiben werden.
Der Podcast ist aber nicht nur ein Rückblick auf Hildens Aufstieg. Kurz nach dem Titel wurde offiziell, dass Schneider neuer Trainer des Wuppertaler SV wird. Damit endet für ihn die erfolgreiche Zeit in Hilden, während in Wuppertal ein neues Kapitel beginnt.
Auch darüber spricht Schneider ausführlich: Wie kam der Kontakt zum WSV zustande? Warum hat er sich für diesen Schritt entschieden? Und worauf freut er sich bei seiner neuen Aufgabe am meisten? Das Gespräch verbindet damit zwei große Themen: den emotionalen Abschied nach einem historischen Erfolg und den Start in eine neue Herausforderung.
Es ist ein Podcast über Meisterschaft, Aufstieg, Entwicklung, Abschied und Aufbruch - mit einem Trainer, der eine besondere Saison hinter sich hat und nun vor der nächsten spannenden Aufgabe steht.
Ihr findet FuPalaver überall dort, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt euch die neue Folge aber auch direkt hier im Artikel anhören - viel Spaß!