Podcast-Gespräch: Tim Schneider zwischen Hilden-Titel & WSV-Start Tim Schneider spricht im Oberliga-Podcast über den historischen Aufstieg des VfB Hilden in die Regionalliga und seinen Wechsel zum Wuppertaler SV. von André Nückel · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Hat den VfB Hilden in die Regionalliga geführt: Tim Schneider. – Foto: Marcel Eichholz

Der VfB Hilden hat Vereinsgeschichte geschrieben. Nach einer starken Saison, einer überragenden Rückrunde und einem spannenden Schlussspurt sicherte sich die Mannschaft die Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein und damit den Aufstieg in die Regionalliga. Knapp eine Woche nach diesem historischen Erfolg hat Podcast-Host Anton Wagener mit Trainer Tim Schneider gesprochen.

Im Podcast geht es zunächst um den Tag der Meisterschaft. Wie hat Schneider die Minuten nach dem Abpfiff erlebt? Wann wurde ihm wirklich bewusst, dass Hilden es geschafft hat? Und wie wurde der Aufstieg anschließend gefeiert? Der Trainer gibt Einblicke in die Emotionen eines Tages, der dem Verein noch lange in Erinnerung bleiben wird. Natürlich fällt der Blick auch auf den Weg dorthin. Hilden hatte sich nach einer starken Rückrunde die Tabellenführung zurückgeholt und am letzten Spieltag die Meisterschaft perfekt gemacht. Im Gespräch erklärt Schneider, was diese Mannschaft so besonders gemacht hat, welche Faktoren für den Erfolg entscheidend waren und welche Momente aus seiner Zeit beim VfB ihm besonders bleiben werden.