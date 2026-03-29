Podcast "FSV Harthof Insight - Der Kabinentalk" startet!

Und genau deshalb ist sie besser als ihr Ruf.

4 Trainer aus der Kreisliga 1 reden im Videopodcast des FSV Harthof so offen, wie man es sonst fast nie hört:

über Glück, über Druck, über Zusammenhalt, über Spiele, die komplett absurd werden.

4:1 hinten und trotzdem zurück.

Sieg mit zwei Mann weniger.

Tor in der 92. Minute trotz Verletzung.