Podcast "FSV Harthof Insight - Der Kabinentalk" startet!

KREISLIGA ist Druck. Ego. Mentalität. Kabine. Eskalation. Wahrheit.
Und genau deshalb ist sie besser als ihr Ruf.
4 Trainer aus der Kreisliga 1 reden im Videopodcast des FSV Harthof so offen, wie man es sonst fast nie hört:
über Glück, über Druck, über Zusammenhalt, über Spiele, die komplett absurd werden.
4:1 hinten und trotzdem zurück.
Sieg mit zwei Mann weniger.
Tor in der 92. Minute trotz Verletzung.
Und dann sagen sie ernsthaft:
„Mindestens fünf Siege waren auch Glück.“
Das ist kein Hochglanz-Fußball.
Das ist echter Fußball.
Wer über Kreisliga lacht, hat sie nie wirklich verstanden.
🎙️ Full Episode
Sonntag, 29.03.2026· 20:00 Uhr
Seid dabei auf Youtube!
https://youtube.com/@fsvharthof-1963?si=8w-bs0dcGIwAifpJ
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