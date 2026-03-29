 2026-03-25T14:09:28.761Z

Vereinsnachrichten

Podcast "FSV Harthof Insight - Der Kabinentalk" startet!

von Stefan Reger · Heute, 15:18 Uhr · 0 Leser

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FSV Harthof
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KREISLIGA ist Druck. Ego. Mentalität. Kabine. Eskalation. Wahrheit.

Und genau deshalb ist sie besser als ihr Ruf.

4 Trainer aus der Kreisliga 1 reden im Videopodcast des FSV Harthof so offen, wie man es sonst fast nie hört:
über Glück, über Druck, über Zusammenhalt, über Spiele, die komplett absurd werden.

4:1 hinten und trotzdem zurück.
Sieg mit zwei Mann weniger.
Tor in der 92. Minute trotz Verletzung.

Und dann sagen sie ernsthaft:
„Mindestens fünf Siege waren auch Glück.“

Das ist kein Hochglanz-Fußball.
Das ist echter Fußball.

Wer über Kreisliga lacht, hat sie nie wirklich verstanden.

🎙️ Full Episode
Sonntag, 29.03.2026· 20:00 Uhr

Seid dabei auf Youtube!

https://youtube.com/@fsvharthof-1963?si=8w-bs0dcGIwAifpJ

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