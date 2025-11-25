Peter Strauch (rechts, hier bei der 100-Jahre-Jubiläumsfeier des SV Zeilsheim) ist der langjährige Vorsitzende des SV Zeilsheim. Er würde gerne vier West-Frankfurter Traditionsvereine zu einem neuen Mega-Verein fusionieren, um der schwindenden Bereitschaft, ein ehrenamtliches Vorstandsamt zu übernehmen, entgegenzuwirken. – Foto: Fotostudio Hoffmann

Podcast: Der Traum vom Mega-Verein im Frankfurter Westen Vielen Sportvereinen mangelt es an Ehrenamtlichen +++ Der Vorsitzende des SV Zeilsheim hat eine Idee, wie er den Verein retten kann und will mit drei weiteren Clubs fusionieren

Frankfurt/Rhein-Main. Die Zahlen im Sportentwicklungsbericht 2023-25 sind eindeutig: Für viele Vereine stellt der Mangel an Ehrenamtlichen ihr größtes Problem dar. 27 Prozent der Vereine geben an, dass Gewinnung von Ehrenamtlichen ein sehr großes Problem ist, 32 Prozent stufen es als großes Problem ein. 17,5 Prozent sagen sogar, dass das Problem so groß ist, dass es ihre Existenz bedroht. Wiesbaden. Viele Fußballvereine in der Region tun sich schwer damit, Ehrenamtler für die Vorstandarbeit zu gewinnen. So auch der Peter Strauch, langjähriger Vorsitzender des SV Zeilsheim. Er träumt davon, vier Traditionsvereine aus dem Frankfurter Westen zu einem großen Verein zu fusionieren, also neben dem SVZ auch die SG 01 Hoechst, den 1.FC Viktoria Sindlingen und den VfB Unterliederbach. Im Podcast hat Peter Strauch nun ausführlich über seine Fusions-Pläne und die Hintergründe gesprochen.

Auch im Rhein-Main-Gebiet bestätigt sich dieser Eindruck, wobei die Ausprägung bei den einzelnen Vereinen unterschiedlich ist. Beim FV Budenheim gäbe es derzeit keine Probleme Vorstandsmitglieder zu generieren, Freiwillige für die Durchführung von Festen zu finden sei dagegen schwer. Beim SV Spabrücken geht es in eine ähnliche Richtung, Vorstandsmitglieder zu gewinnen sei derzeit kein Problem. Der 1. Vorsitzende, Christoph Theis, sagt jedoch: „Auffallend ist, dass das Ehrenamt als solches immer weniger geschätzt und gelebt wird. Wenn es um Arbeitseinsätze oder Dienste im Vereinsheim oder an Veranstaltungen geht, wird es immer schwieriger, gerade junge Mitglieder, dazu zu bewegen, im und für den Verein mitzugestalten oder mitzuarbeiten.“

Anders sieht es bei der SG Soonwald/Simmern aus: „In der Tat hat sich die Lage, was Vorstandsarbeit angeht und Leute zu motivieren sehr verschlechtert. Wir in unserem Verein haben sehr große Probleme, jemanden zu finden, der im Verein etwas macht, denn die Leute haben alle mit ihrer normalen Arbeit, ihrem Alltag etc. zu wenig Zeit.“ Zeit ist ein wichtiges Stichwort, wenn es darum geht, warum Menschen ein Ehrenamt ablehnen.