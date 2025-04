Podcast: Alles rund um den vorzeitigen Rückzug des KFC Uerdingen

Die nächste Wendung der Chaos-Saison in der Regionalliga West. Der KFC Uerdingen kommt der lange antizipierten Neun-Punkte-Strafe zuvor und meldet sich knapp einen Monat vor Saisonschluss vom Spielbetrieb ab. Wir sprechen über die Folgen für die Liga, den Verein selbst und werfen dabei auch einen zarten Blick in die Zukunft. Mindestens für die kommende Saison wird die Liga an Strahlkraft verlieren, mit dem MSV geht das große Zugpferd, aufgefüllt wird unter anderem mit der sechsten Zweivertretung (VfL Bochum II). Doch auch das Image als professionelle West-Staffel hat spätestens seit dieser Saison einen massiven Riss mit sich gezogen. Eine Reform ist beinahe alternativlos.