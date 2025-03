Podcast: Achterpack- Die eindrucksvolle Vita des Nils Speicher

Acht Tore in einem Spiel ist selbst für Vollblutsstürmer Nils Speicher Neuland. Die Marke bescherte ihm teamintern sogar einen neuen Spitznamen, mit dem er sich nur bedingt anfreunden kann. Neben seinem Kunststück vom Wochenende geht es aber auch um seine Vergangenheit: Sein einjähriger Abstecher in die Bezirksliga zum TuS Fichte-Lintfort, sowie ein ehemaliges Angebot von einem hochkarätigen Oberligisten. Als kleine Überraschung haben wir zudem auch mit Marcel Blaschkowitz, Trainer von Viktoria Alpen, ein paar Worte an seinen Top-Stürmer richten lassen.Vor dem Interview behandeln wir wie üblich noch einmal die wichtigsten Themen rund um den Niederrhein und runde unsere Folge mit einer neuen Ausgabe von "Fakt oder Fiktion" ab.