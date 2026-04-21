 2026-04-20T12:45:22.080Z

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Plötzlicher Abgang

Eintracht 04 Edertal und Johannes Rausch trennen sich mit sofortiger Wirkung

von red · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

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Dirk Wagener
Dirk Wagener
Johannes Rausch
Johannes Rausch

Bei Eintracht 04 Edertal kommt es zum sofortigen Bruch mit Johannes Rausch. Wie der Kreisoberligist in seinen sozialen Medien mitteilte, hat der Spielertrainer den Verein am Montag, 20. April 2026, darüber informiert, dass er mit sofortiger Wirkung nicht mehr zur Verfügung steht.

Rausch hatte die Mannschaft im vergangenen Sommer nach dem Abstieg aus der Gruppenliga 1 übernommen. In einer insgesamt schwierigen sportlichen Lage gelang es ihm nach Vereinsangaben zunächst, das Team zwischenzeitlich zu stabilisieren.

Schon Ende März hatten beide Seiten demnach einvernehmlich vereinbart, die Zusammenarbeit über den Sommer hinaus nicht fortzusetzen. Die nun vollzogene Trennung erfolgt damit früher als ursprünglich absehbar.

Der Verein erklärte, man nehme die Entscheidung zur Kenntnis und danke Rausch für dessen Arbeit in den vergangenen Monaten. Für den weiteren sportlichen und persönlichen Weg wünscht Eintracht 04 Edertal dem scheidenden Trainer alles Gute. Sein Nachfolger wird Dirk Wagener, der zuletzt bei der SG Wesetal aktiv war.