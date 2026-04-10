Plötzlich wieder voller Hoffnung Kreisliga Mannheim +++ Sechs Punkte aus der Englischen Woche sorgen für Zuversicht beim FV 03 Ladenburg von red. · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Die Ladenburger (gelb-schwarz) laufen diese Runde meist hinterher. – Foto: Eric Barth

Ach, wie herrlich ist die Drei-Punkte-Regel. "Die Punkte sind tatsächlich schnell aufgeholt", schmunzelt Markus Bonset nach zwei nicht unbedingt erwartbaren Siegen in der vergangenen Englischen Woche gegen die SpVgg Wallstadt (2:1) und die SG Oftersheim (4:3). Der Trainer des Kreisligisten FV 03 Ladenburg ist mit seiner Truppe nun punktgleich mit dem Dreizehnten aus Lindenhof und in Reichweite zu den davor platzierten Teams aus Ilvesheim, Wallstadt und Pfingstberg-Hochstätt.

Vor allem der Erfolg gegen Oftersheim ist Balsam auf die Seele der Römerstädter gewesen. "Das Debakel aus der Vorrunde war sicher noch in den Köpfen der Spieler drin", gibt Bonset zu und nimmt damit Bezug auf die 0:12-Schlappe bei der SGO Anfang Oktober 2025. Die Moral ist intakt, die Qualität fraglos vorhanden, schließlich hat sich innerhalb des Kaders nach Platz fünf in der Vorsaison nicht allzu viel getan. Seit einigen Wochen gehören mehrere A-Jugend-Kicker zum Aufgebot und das hat laut Bonset allen einen Schub verliehen: "Die Jungs machen das sehr gut und spielen auch regelmäßig von Anfang an." Die personelle Unterstützung ist auch nötig, da laut dem Coach, "aufgrund von Verletzungen und Urlauben wir fast nie an zwei aufeinanderfolgenden Spieltagen die gleiche Elf aufs Feld schicken konnten."

Bei aller Euphorie und dem neu gewonnenen Selbstvertrauen ist Bonset erfahren genug um vor dem kommenden Gegner TSG Rheinau, die mit lediglich acht Zählern beinahe sogar schon rechnerisch abgestiegen ist, eindringlich zu waren: "Wir müssen echt aufpassen, denn die Rheinauer haben dieses Jahr noch nicht klar verloren und sogar Lützelsachsen einen Punkt abgenommen." An der Spitze entwickelt sich die Lage mittlerweile zu einem Sechskampf um die Meisterschaft. Die besten Karten hat derzeit der Tabellenführer TSG Lützelsachsen, der mit zwei Siegen am Sonntag zuhause gegen den VfL Neckarau und nächste Woche im Derby beim FV 03 Ladenburg die Voraussetzung für ein absolutes Topspiel gegen den SC Käfertal schaffen könnte.