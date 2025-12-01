Plötzlich war es dunkel: Eine Kreisoberliga-Partie mit "Verlängerung"

Bis zur 74. Minute lief am Freitagabend alles in gewohnter Ordnung, bis dann jedoch die Technik einen Streich spielte. Beim Stand von 3:1 für die Hausherren - Simon Bache, Niklas Hintze und Steven Helmke hatten für den FSV getroffen, Robin Kirmeß für die Gäste - fiel das Flutlicht aus. Die Aktiven und die 148 Zuschauer standen plötzlich im Dunkeln.

Die Spielordnung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) gibt in solchen Fällen unter § 22 - Flutlichtspiele einen klares Vorgehen vor: "Ein Spiel darf frühestens 30 Minuten nach Ausfall der Beleuchtung abgebrochen werden. Kann der Schaden innerhalb dieser Zeit behoben werden, so bleibt das Spiel während dieser Zeit unterbrochen und wird nach Instandsetzung der Beleuchtungsanlage fortgesetzt."

Im Falle der Kreisoberliga-Begegnung von Mieste konnte jener "Schaden" am Freitagabend behoben werden. Nach circa 25-minütiger Unterbrechung war der Platz wieder erleuchtet, der Ball rollte wieder und die Hausherren sorgten für die Entscheidung. Erneut Hintze, Torben Kamieth und Elias Matthies sorgten in der "unfreiwilligen Verlängerung" für klare Verhältnisse zugunsten des Tabellenführers.

