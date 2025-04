Plötzlich unter Druck: Dornach feilt weiter am Landesliga-Aufstieg

„Im Vergleich zu den beiden Spielen zuvor waren wir zuletzt beim 2:0 in Zorneding deutlich schlechter, haben aber mit einem Elfmeter und einem Freistoß gewonnen – da ist von den Jungs ein bisschen was abgefallen“, sagt Dornachs Sportlicher Leiter Jakob Krütten. Auf „das Quäntchen Glück“ allein will man sich nicht verlassen, das betont auch Trainer Sebastian Wastl: „Wir haben im Training erneut den Fokus auf Abschlüsse gesetzt und am taktischen Verhalten gefeilt.“

Der Vorletzte TSV Siegsdorf wird sich angesichts der zehn Zähler Rückstand aufs rettende Ufer in den verbleibenden fünf Begegnungen mächtig strecken müssen, der Abstand auf Schlusslicht Fridolfing beträgt neun Punkte – es riecht nach Abstiegsrelegation. Zuletzt ließ die Elf mit einem 3:0 gegen Ampfing und einem 3:3 in Moosinning aufhorchen.