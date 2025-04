Plötzlich steigen weniger Teams aus der 2. Liga interregional ab

20 von 30 Runden sind in der 2. Liga interregional gespielt. Und was macht der Verband? Er ändert einfach mal so die Modalitäten.

"Reduktion der Anzahl Absteiger am Ende der Saison 2024/2025". Dies titelt die Abteilung Amateurliga des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) am Montag in einem Schreiben an die Vereine der 2. Liga interregional. Es folgen auf drei Seiten die Ausführungen, wie es zu diesem Entscheid gekommen ist.

Und konkret? Statt 17 gibt es plötzlich nur noch 11 Absteiger. Zumindest wieder 70 statt 64 Mannschaften dürfen ab der kommenden Saison dadurch wieder auf Ebene Interregio spielen. Der Entscheid macht Sinn - er überrascht aber auch.