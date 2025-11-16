Plötzlich Spannung kurz vor Schluss: Lindwedel schlägt Heidetal

Der Favorit sicherte sich von Beginn an mehr Spielanteile und war gegen den Ball sehr aufmerksam. Dass Laurin Bonk noch in der Anfangsphase für den Führungstreffer sorgte (13.), half Lindwedel für den weiteren Spielverlauf. Als Louis Engelbrecht nach dem Seitenwechsel nachlegte, schien die Vorentscheidung gefallen zu sein (56.).

Stattdessen bekam der FCH einen Strafstoß zugesprochen, den Daniel Horn im Kasten unterbrachte (84.). Daraufhin setzte Heidetal alles auf eine Karte und drängte auf den Ausgleich. Schließlich gelang es dem SVLH aber den entscheidenden Konter zu setzen, den Engin Kiy zum 3:1-Endstand vollendete (90.+1).