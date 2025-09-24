Plötzlich Spannung im Derby

Dabei hatten die Gäste von Beginn an klar dominiert. Schon die ersten Sekunden des Spiels verliefen aus Sicht der Gastgeber wie ein schlechter Traum. Kaum war der Anpfiff verklungen, segelte ein Freistoß von William Simon aus über 30 Metern in Richtung Erlauer Tor. Keeper Gerhard Leicht griff daneben, der Ball zappelte im Netz – 0:1 nach nur 65 Sekunden. Eigentlich hätte Benedict Höhn, Neuzugang aus Hildburghausen, zwischen den Pfosten stehen sollen. Doch ausgerechnet beim Aufwärmen traf ihn ein Ball unglücklich an die ohnehin angeschlagene rechte Hand. Höhn musste passen, und sein Ersatzmann wirkte beim frühen Gegentor sichtlich überrumpelt. Während Hildburghausen hellwach und aggressiv agierte, wirkten die Gastgeber völlig neben der Spur. Die defensive Fünferkette fand keinen Zugriff, die Gäste dominierten Ball und Gegner. Chancen zur höheren Führung gab es im Minutentakt: Simon (9., 15.), Schneider (12.) und Rüffer (14.) vergaben gleich mehrere Großmöglichkeiten. Erst nach einer halben Stunde wachte Erlau langsam auf. Louis Exner zögerte zu lange beim Abschluss, und Fabian Schillings Versuch landete zu zentral in den Armen des Keepers. Kaum war diese Mini-Aufbruchsstimmung aufgekeimt, da folgte der nächste Rückschlag: Nach einem Doppelpass mit Tristan Rüffer netzte Ali Imedashvili eiskalt zum 0:2 ein. Erlau reagierte mit einem frühen Wechsel und Umstellungen in der Abwehr. Björn Weißbrodt rückte ins Mittelfeld vor, doch viel änderte sich nicht. Bezeichnend: Ein Freistoß von Kapitän Jonas Vogt segelte zwar über die Mauer, landete aber ohne jede Gefahr in den Armen des Gästekeepers – der zweite und letzte Torschuss der Hausherren vor der Pause.

Die Kabinenansprache fiel laut und eindringlich aus, und mit Philipp Heidmüller kam ein zusätzlicher Angreifer ins Spiel. Wirkung? Zunächst gleich null. Denn nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff setzte Tristan Rüffer einen Freistoß aus 20 Metern traumhaft genau ins rechte obere Eck – 0:3, und eigentlich schien die Partie damit entschieden. Doch dann folgte der besagte Doppelschlag, der die Begegnung auf den Kopf stellte. Binnen vier Minuten brachte Erlau das Stadion zum Beben und weckte plötzlich Hoffnungen auf ein Comeback. Jetzt warf die Heimelf alles nach vorne, suchte mit langen Bällen den schnellen Erfolg. Hildburghausen blieb dagegen seiner Linie treu und setzte auf Konter. Als Erlau in der Nachspielzeit alles riskierte, nutzten die Gäste den Raum eiskalt aus. Christoph Peters vollendete einen blitzsauberen Gegenstoß zum 2:4 und besiegelte damit den Auswärtssieg.

Fazit: Hildburghausen feierte am Ende verdiente drei Punkte – auch wenn es zwischenzeitlich so aussah, als könnte Erlau das Spiel noch einmal auf den Kopf stellen.