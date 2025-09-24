Plötzlich Spannung im Derby

Die Grün-Weißen aus Erlau hatten sich mit einem Doppelschlag innerhalb weniger Minuten zurück ins Match katapultiert – und die Zuschauer rieben sich verwundert die Augen. Philipp Heidmüller drückte den Ball nach einer kuriosen Vorlage über die Linie, ehe Martin Schmidt den zweiten Treffer nachlegte. Aus dem sicheren Hildburghäuser Vorsprung war ein echter Nervenkrimi geworden.
Die Kabinenansprache fiel laut und eindringlich aus, und mit Philipp Heidmüller kam ein zusätzlicher Angreifer ins Spiel. Wirkung? Zunächst gleich null. Denn nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff setzte Tristan Rüffer einen Freistoß aus 20 Metern traumhaft genau ins rechte obere Eck – 0:3, und eigentlich schien die Partie damit entschieden. Doch dann folgte der besagte Doppelschlag, der die Begegnung auf den Kopf stellte. Binnen vier Minuten brachte Erlau das Stadion zum Beben und weckte plötzlich Hoffnungen auf ein Comeback. Jetzt warf die Heimelf alles nach vorne, suchte mit langen Bällen den schnellen Erfolg. Hildburghausen blieb dagegen seiner Linie treu und setzte auf Konter. Als Erlau in der Nachspielzeit alles riskierte, nutzten die Gäste den Raum eiskalt aus. Christoph Peters vollendete einen blitzsauberen Gegenstoß zum 2:4 und besiegelte damit den Auswärtssieg.
Fazit: Hildburghausen feierte am Ende verdiente drei Punkte – auch wenn es zwischenzeitlich so aussah, als könnte Erlau das Spiel noch einmal auf den Kopf stellen.