Plötzlich sind sie auch Tabellennachbarn: SE Freising empfängt SVA Palzing zum Lokalduell

Personalsorgen auf beiden Seiten gibt es vor dem Bezirksliga-Derby zwischen Freising und Palzing. Der SVA hat nur einen Zähler Rückstand.

Freising – Wenn der SE Freising den SVA Palzing zum Bezirksliga-Duell empfängt, hat Gäste-Trainer Enes Mehmedovic eine entspannte Anreise. Der Coach wohnt in Lerchenfeld, hat es nicht weit ins Stadion der Savoyer Au – und konnte deswegen auch schon einige Spiele des Liga-Konkurrenten aus der Domstadt beobachten. Was Mehmedovic dort gesehen hat: „Die sind eine Topmannschaft, meistens waren sie das bessere Team und haben nur vorne die Tore nicht gemacht.“ Deshalb erwartet der SVA-Trainer zum nominellen Auftakt der Rückrunde am Freitagabend (19.30 Uhr) einen heißen Tanz.

Bei den Grün-Weißen spielen einige Kicker mit SEF-Vergangenheit

Mehmedovic hat dabei nur eine Bitte – „dass der Knoten beim SEF nicht ausgerechnet am Freitag platzt“. Denn schon im Hinspiel (2:2) vor einem halben Jahr war zu sehen, dass die Lerchenfelder größere Ambitionen haben. 80 Minuten mussten die Freisinger damals in Unterzahl spielen, nachdem Keeper Jonas Trost frühzeitig zum Duschen geschickt worden war. Das dürfte dieses Mal nicht mehr passieren, und deswegen sind die Palzinger gewarnt. Mindestens so groß wie der Respekt vor dem kommenden Gegner ist auch die Vorfreude: Bei den Grün-Weißen spielen einige Kicker mit SEF-Vergangenheit – Keeper Matea Kostic und Liam Russo zählen beispielsweise dazu.

Doch auch beim SE Freising nehmen sie das Bezirksliga-Derby nicht auf die leichte Schulter. Eine leichte Anspannung sei freilich da, erläutert Sprecher Sebastian Thalhammer. Man gehe jedoch mit breiter Brust in die Partie. „Palzing ist ein geiler Verein“, lobt auch Thalhammer. „Die haben einen richtig großen Zusammenhalt und richtig gute Fußballer in ihren Reihen.“ Spieler, die den SEF bereits im Hinspiel vor Probleme gestellt hatten. Dazu zählt neben den beiden Radlmaier-Brüdern auch Ivan Rakonic – ebenfalls einer mit SEF-Vergangenheit. „Wir werden trotzdem alles versuchen, um das Spiel zu gewinnen“, macht Thalhammer deutlich. Gebrauchen kann der SEF (Tabellenplatz zehn; 20 Punkte) aktuell jedes Pünktchen. Bei einer Niederlage würde der Aufsteiger aus Palzing vorbeiziehen (Tabellenplatz zwölf, 19 Punkte).