Plötzlich raus aus dem Abstiegskampf

In der Retrospektive ist die Entscheidung schnell gefallen. "Im ersten Moment war die Anfrage eine große Überraschung, aber dann sind wir uns zügig sicher gewesen, dass es Sinn ergibt", sagt Mirco Heinrich zur kommenden Spielgemeinschaft des FV Landshausen mit dem SV Eichelberg.

Die Eichelberger rannten in Landshausen sprichwörtlich offene Türen ein. "Wenn wir dauerhaft 16 bis 18 zuverlässige Leute im Kader hätten, wäre die Situation eine andere", so Heinrich, der damit das Thema Zuverlässigkeit anspricht, "leider hatten wir dieses Jahr viele Unzuverlässige dabei, die teilweise ohne sich abzumelden nicht mehr aufgetaucht sind." Etablierte Kicker vom Schlage eines Sascha Imhof, Torsten Mayer, Atakan Üstünel oder Danny Baumgärtner gibt es nicht mehr allzu viele beim FVL. Eine Entwicklung, die im unteren Amateurbereich häufiger zu beobachten ist.

Hauptsächlich dafür ist die Grundvoraussetzung selbstbestimmt gehandelt zu haben. Der Landshausener Trainer und Aushängeschild des Vereins erläutert: "Wer weiß, vielleicht wären wir in zwei, drei Jahren dazu gezwungen gewesen und dann wäre es vermutlich deutlich schwieriger geworden einen Kooperationspartner zu finden."

Die Spielgemeinschaft mit Eichelberg ist somit folgerichtig und von der Truppe wohlwollend aufgenommen worden. Der Spielertrainer sagt: "Wir haben die Mannschaft in diese Entscheidung miteingebunden und die Jungs waren demgegenüber positiv gestimmt, da sich somit sportliche Ambitionen besser verwirklichen lassen." Kräfte bündeln lautet das Schlagwort und dabei schließt sich für Heinrich ein Kreis. Er schmunzelt: "Als Achtzehnjähriger habe ich ein zweijähriges Engagement in Eichelberg gestartet."

Bis es soweit ist, dürfen die Gelb-Schwarzen noch vier Partien in Eigenregie bestreiten, ehe diese Ära endet. Der angenehme Nebeneffekt der Spielgemeinschaft ist die Tatsache, dass Landshausen deshalb nicht mehr absteigen kann. "Das ist wirklich ein komisches Gefühl, es auf einmal geschafft zu haben", so Heinrich, der in Landshausen zu A-Klassen-Zeiten über mehrere Spielzeiten hinweg sehr wohl vertraut gewesen ist mit dem Abstiegskampf.