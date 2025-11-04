Plötzlich kippte das Momentum: TSV Eching gibt Führung aus der Hand

Die Fußballerinnen des TSV Eching warten nun schon seit fünf Partien auf einen Sieg. Dabei sah es gegen Forstern II kurzzeitig richtig gut aus.

Eching – „Wir hatten uns mehr vorgenommen“, sagte Echings Trainer Marvin Frehe nach der 2:3 (0:1)-Schlappe gegen den FC Forstern II. Allerdings könne er seiner Elf aufgrund der Witterungsbedingungen – das Match wurde wegen der schwierigen Platzverhältnisse in Forstern kurzfristig auf den Ausweichplatz in Harthofen verlegt – kaum einen Vorwurf machen. Zumal seinen Bezirksoberliga-Fußballerinnen, die nun schon seit fünf Partien auf einen Sieg warten, einfach auch das Spielglück gefehlt habe.

Die Zebras versuchten immer wieder, mittels Kombinationsfußball nach vorne zu kommen. „Vielleicht hatten wir sogar etwas mehr vom Spiel“, so Frehe in Bezug auf die erste Hälfte. „Aber wir wussten nicht viel damit anzufangen.“ Daher blieben klare Chancen für das oft zu hektisch agierende TSV-Team aus. Auf der anderen Seite profitierte der FCF von einer schlecht geklärten Ecke. Am Ende bugsierte Tatjana Resenscheck den anschließenden Abschluss aus der zweiten Reihe per Kopf ins eigene Tor (10.).