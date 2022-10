Plötzlich ein laufstarkes Kopfballungeheuer?! FSV Martinroda, SCHOTT Jena und Preußen Bad Langensalza - Aufsteiger FC Saalfeld hat schon einige etablierte Teams in die Schranken gewiesen.

Das Team als individuelle Stärke

"Ich hatte mit Geratal sportlich drei schöne Jahre mit zwei dritten und einem zweiten Platz in der Thüringenliga. Und auch menschlich konnte ich von vielen älteren Spielern was mitnehmen. Ich gucke heute immer noch mit einem Auge wie sie spielen", blickt Fabi Kühne freudig auf das Wiedersehen. Mit Geratals Trainer Robin Keiner hält der Angreifer regelmäßig unregelmäßig noch Kontakt. "Wir haben einige Schlachten zusammen geschlagen und auch heute stehen wir in guten Kontakt - mal mehr, mal weniger. Diese Woche natürlich weniger" erinnert sich Keiner an die gemeinsame Zeit.

Nun kommt es zum Wiedersehen auf dem Feld. Die bishiergen Siege konnte der FC Saalfeld allesamt in der Fremde verbuchen. Es fehlt noch ein Heimerfolg für die Mannschaft von Thomas Giering. Im Stile eines Aufsteigers spuckt Fabian Kühne vor dem Duell am Samstag aber keine großen Töne: "Geratal kommt wie wir immer über eine geschlossene Teamleistung. Hier müssen wir dagegen halten und auch auf unsere Stärken vertrauen. Dann können wir gegen Geratal hoffentlich was mitnehmen. Ich freue mich sehr auf das Spiel".

Etwas selbstbewusster könnten die Worte des Saalfelder Angreifers angesichts der momentanen Verfassung seiner Mannschaft schon klingen. Wer bei SCHOTT Jena 5:1 gewinnt und Bad Langensalza die erste Heimniederlage beibringt (1:0), darf mehr als nur hoffen, gegen Geratal etwas "mitzunehmen". Aber die Bescheidenheit passt in das Bild, dass die Saalfelder bisher in der Thüringenliga gezeichnet haben. Und sie spricht für ein gewisses Understatment, dass den Neuling sicher viele Sympathien in den absolvierten Partien gebracht hat. "Der Zusammenhalt in der Truppe ist sehr stark. Jeder versucht für jeden da zu sein, auf und neben den Platz. Desweiteren haben wir gute Kicker in der Truppe, sodass wir uns vor niemanden verstecken brauchen", beschreibt Fabi das aktuelle Erfolgsgeheimnis beim FCS. Die Mannschaft hat nach der 2:3-Auftaktniederlage gegen Arnstadt schnell gelernt und sich stetig weiterentwickelt.

Saalfeld ist angekommen mit Trainingsweltmeister Kühne?!

Dies ist natürlich auch seinem Ex-Kollegen Robin Keiner nicht verborgen geblieben. "Allgemein mischen die Aufsteiger die Liga ganz schon auf. Saalfeld spielt als Mannschaft sehr geschlossen, schiebt gut in allen Mannschaftsteilen und geht aggressiv auf den zweiten Ball. Wir haben jetzt zwei Spiele verloren und wollen schnellstmöglich auf die Siegerstraße zurück - unabhängig ob wir gegen einen Auf-, Absteiger, Tabellenprimus oder Schlusslicht spielen", blickt der Gerataler Coach auf das Spiel in Saalfeld. Einstellen muss er sich auf einen Gegner, der mittlerweile weiß, wie man etablierte Mannschaften schlägt. "Das überrascht mich nicht unbedingt. Wir wissen, dass wir auch kicken können. Das haben wir mit durchaus beachtlichen Ergebnissen unter Beweis gestellt", so Kühne. Die Spielweise in der Thüringenliga scheint dabei den Saalfeldern entgegenzukommen, wie der Angreifer verrät. "In der Landesklasse haben die Mannschaften gegen uns meist hinten drin gestanden und uns machen lassen. Jetzt spielen die Mannschaft mit", beschreibt er den größten Unterschied.

Sicher kann sich aber Fabian Kühne auch sein, dass seine Ex-Teamkollegen um Robin Keiner bestens präperiert in Saalfeld aufschlagen. Die Stärken und Schwächen seines ehemaligen Mitspielers kann Robin zumindest noch im Schlaf herbeten: "Er ist ein technisch guter Spieler mit Geschwindigkeit und einem guten Eins-gegen-Eins. So war es damals zumindest (lacht). Kondition und Kopfballspiel waren damals nicht seine Stärken. Aber vielleicht hat er ja als Trainingsweltmeister daran intensiv gerarbeitet". Die Wahrheit erfährt Robin dann am Samstag auf dem Platz, wenn Fabian seiner Mannschaft vielleicht zwei Kopfball-Gegentore verpasst...