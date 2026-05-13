Plötzlich droht dem Tabellenführer wieder ein Sechs-Punkte-Abzug

Ein Verbandssportgericht muss nun entscheiden, wie es weitergeht. Dass der MSV doch noch die sechs Punkte am Grünen Tisch abgezogen bekommt, scheint nach den neuerlichen Wendungen doch nicht mehr ausgeschlossen. „Wir werden sehen, was passiert. Wir konzentrieren uns so lange auf die Dinge, die wir beeinflussen können. Das ist der Mannschaft am Sonntag schon gelungen“, sagt Ouayd trotzig.

Bei einem Abzug der sechs Punkte läge der MSV drei Zähler hinter Eller 04, könnte im direkten Aufeinandertreffen am vorletzten Spieltag aber wieder gleichziehen und den direkten Vergleich bei einem Sieg mit zwei Toren Differenz für sich entscheiden. Und auch vor der SG Benrath-Hassels hätte man bei Punktgleichheit noch die Nase vorne, denn Hin- und Rückspiel gingen in dieser Saison an den MSV.

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