Plötzlich droht dem Tabellenführer wieder ein Sechs-Punkte-Abzug

Offensichtlich unbeeindruckt von dem, was aktuell abseits des Fußballplatzes passiert, setzte der MSV Düsseldorf am Sonntag seine Siegesserie fort. Der Spitzenreiter der Bezirksliga, Gruppe 1, feierte mit dem 6:0 über TSV Bayer Dormagen den dritten Sieg in Serie und hielt damit auch den ersten Verfolger TSV Eller 04 auf Distanz, der parallel den TSV Meerbusch II ebenfalls mit 6:0 deklassierte. Damit führt der MSV drei Spieltage vor Schluss das Tableau weiterhin mit drei Punkten Vorsprung auf Eller an. Dahinter musste die SG Benrath-Hassels nach der 4:5-Heimschlappe gegen den TV Kalkum-Wittlaer überraschenderweise etwas abreißen lassen.
Von einer Vorentscheidung im Rennen um die ersten beiden Plätze kann damit aber noch nicht die Rede sein. Zumal plötzlich auch wieder vollkommen offen ist, was mit den Partien des MSV Düsseldorf gegen 1. FC Grevenbroich-Süd und VdS Nievenheim passiert. Die beiden Kontrahenten hatten Einspruch gegen die Wertung der Anfang März jeweils vom MSV gewonnenen Spiele eingelegt und grundsätzlich Recht bekommen. MSV-Zugang Vedin Kulovic war demnach noch nicht spielberechtigt.
Einen Fehler aufseiten des MSV wollten die Sportrichter aber nicht erkannt haben. Stattdessen sprachen sie von einem Irrtum der Passstelle und empfahlen daher, die Partien aus der Wertung zu nehmen und neu anzusetzen. Zumindest der VdS Nievenheim gab sich damit aber nicht zufrieden. Der Tabellen-16., der aktuell einen Abstiegsrang belegt, legte Einspruch ein und steht auf einmal damit auch nicht mehr alleine da.
Denn offensichtlich hat sich nun auch die Passstelle diesem Einspruch angeschlossen. Das ursprünglich für nächste Woche anberaumte Wiederholungsspiel gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd, dieser hatte gegen die Neuansetzung keinen Einspruch eingelegt, wurde inzwischen abgesetzt. Das bestätigte auch der sportliche Leiter des MSV, Moussa Ouayd auf Anfrage.
Ein Verbandssportgericht muss nun entscheiden, wie es weitergeht. Dass der MSV doch noch die sechs Punkte am Grünen Tisch abgezogen bekommt, scheint nach den neuerlichen Wendungen doch nicht mehr ausgeschlossen. „Wir werden sehen, was passiert. Wir konzentrieren uns so lange auf die Dinge, die wir beeinflussen können. Das ist der Mannschaft am Sonntag schon gelungen“, sagt Ouayd trotzig.
Bei einem Abzug der sechs Punkte läge der MSV drei Zähler hinter Eller 04, könnte im direkten Aufeinandertreffen am vorletzten Spieltag aber wieder gleichziehen und den direkten Vergleich bei einem Sieg mit zwei Toren Differenz für sich entscheiden. Und auch vor der SG Benrath-Hassels hätte man bei Punktgleichheit noch die Nase vorne, denn Hin- und Rückspiel gingen in dieser Saison an den MSV.
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