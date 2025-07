Was bringt die Zukunft? Andreas Eisenmann ist erstmals Cheftrainer. – Foto: HMB Media/ Julien Becker

Plötzlich Cheftrainer - mit 27 Jahren! »Ruft Skeptiker auf den Plan« Andreas Eisenmann ist von nun an der jüngste Trainer der Bayernliga Nord - und das mehr oder weniger über Nacht. Der 27-Jährige im Interview... Verlinkte Inhalte Bayernliga Nord WürzburgerFV Andreas Eisenmann

Er ist der Beweis für die oft dargestellte Schnelllebigkeit des Fußballs: Im Sommer 2024 war Andreas Eisenmann noch mehr oder weniger arbeitslos, ehe er doch eine neue Aufgabe als Co-Trainer des Würzburger FV fand. Gerade einmal ein knappes Jahr später der nächste Einschnitt: Nachdem sich Philipp Eckart überraschend in Richtung FC Augsburg verabschiedet hat, rückte sein ehemaliger Assistent eine Reihe nach vorne. Und nun ist der 27-Jährige der jüngste Cheftrainer der Bayernliga Nord...

Andreas Eisenmann – Cheftrainer des Würzburger FV. Wie hört sich das für Dich an?

Immer noch etwas surreal, was zum einen daran liegt, dass sich die Dinge vor zirka zwei Wochen plötzlich komplett verändert haben. Durch den kurzfristigen Abgang von Philipp Eckart war ich quasi über Nacht mit der neuen Situation konfrontiert. Zum anderen weiß ich es wirklich extrem zu schätzen, dass so ein Traditionsverein wie der WFV meine erste Cheftrainerstation ist. Zurück in den Sommer 2024: Nach Deinem Ende als Co-Trainer von Abtswind warst Du mehr oder weniger arbeitslos bzw. auf Jobsuche. Fass bitte kurz zusammen: Was ist seither passiert?

Stimmt, nach der Entscheidung, den TSV am Saisonende zu verlassen, war meine Anschlussstelle damals zunächst ungeklärt. Dass ich Abtswind verlassen werde, stand hingegen bereits Ende des Jahres 2023 fest. Ich hatte in der Folge schon klare Vorstellungen davon, wie es für mich bestenfalls weitergehen sollte und habe aus diesem Grund keine voreilige Zusage anderweitig getroffen. Zunächst traf ich mich mit Philipp nur auf einen unverbindlichen Austausch über Fußball, wodurch unser Kontakt jedoch nicht mehr abgerissen ist. Relativ schnell war klar, dass beide Seiten grundsätzlich sehr interessiert sind an einer Zusammenarbeit, was jedoch etwas dem Tagesgeschäft zum Opfer gefallen war. Der FV steckte bekanntlich tief im Abstiegskampf und rettete sich erst spät in der Relegation in einem dramatischen Spiel gegen den TSV Großbardorf. Nur wenige Tage danach haben wir die Zusammenarbeit dann finalisiert, die ich auch in der Landesliga angetreten hätte, da ich von Philipp und dem Verein absolut überzeugt war.

Wer war in Deiner Trainerkarriere eher die Schlüsselfigur – Claudiu Bozesan oder Philipp Eckart? Oder gar beide?

Die Frage beantworte ich ganz klar mit: Beide! Ich schätze mich sehr glücklich, Claudiu und Philipp meine bisherigen Cheftrainer nennen zu dürfen und habe von beiden unheimlich viel lernen und mitnehmen können. Claudiu hat mich in Abtswind, ohne dass ich vorherige Trainerstationen vorzuweisen hatte, zu seinem Co-Trainer gemacht. Deshalb kann man ihn als so etwas wie den Türöffner bezeichnen, der mir dementsprechend auch den Folgeschritt zum FV 04 ermöglicht hat. In ihrer Art und Weise als Trainer unterscheiden sich Claudiu und Philipp definitiv voneinander. Genau das hat es jedoch für mich so wertvoll gemacht, unter beiden arbeiten zu dürfen, da ich – wie bereits angedeutet - , von beiden Ansätzen nun sehr profitieren kann. Dass ich mit beiden nach wie vor bzw. weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis habe, macht mich sehr glücklich, weswegen ich sie auch nie gegeneinander aufwiegen würde.

Nun ist er Frontkämpfer: Andreas Eisenmann (links) tritt aus dem Schatten von Philipp Eckart (3.v.l.). – Foto: HMB Media/ Julien Becker

Warum bist Du mit 27 Jahren, der jüngste Trainer der Bayernliga Nord, nicht zu jung für die komplette Verantwortung? Immerhin sind einige Spiele genauso alt wie Du, wenn nicht sogar älter...

Auch wenn ich erst 27 Jahre alt bin, zähle ich die Eigenschaft Verantwortungsbewusstsein zu einer meiner ausgeprägten Stärken. Ich gehe nicht naiv an die Sache heran und bin mir auch der Tragweite sowie den bevorstehenden Herausforderungen dieses Amtes durchaus bewusst. Dass mein junges Traineralter sicherlich auch einige Skeptiker auf den Plan rufen wird, ist doch logisch und steht auch jedem einzelnen zu, dies so zu sehen. Für mich ist es allerdings nur wichtig, den Rückhalt von Verein und Mannschaft zu spüren und das ist definitiv der Fall! Gerade auch angesprochene ältere Spieler haben mich ihr Vertrauen in meine Person spüren lassen. Ich werde die Aufgabe daher mit Demut, aber vor allem großer Motivation angehen und empfinde es als großes Privileg, mich dieser Herausforderung stellen und mich mit vielen tollen Trainerkollegen messen zu dürfen. Mit Dennie Michel habe ich fortan zudem den perfekten Co-Trainer an meiner Seite, der mir mit Sicherheit eine riesige Hilfe sein wird. Auf die Zusammenarbeit mit ihm freue ich mich ganz besonders! Philipp Eckart hat den WFV aus freien Stücken in Richtung Profibereich verlassen. Bist Du einfach nur eine Kopie von ihm, der ja den unterfränkischen Bayernligisten wieder in ruhigere Fahrwasser geführt hat?

Nein! Einfach nur eine Kopie von Philipp bin ich nicht. Wie bereits angesprochen, habe ich sehr viel von Philipp lernen dürfen und über ein Jahr extrem intensiv mit ihm zusammengearbeitet. Dass mich das sicher geprägt hat und ich zukünftig auch auf Ansätze und Ideen von ihm weiterhin zurückgreifen werde, ist definitiv der Fall. Würde ich nun jedoch versuchen, Philipps Arbeit dauerhaft 1:1 zu kopieren, würde mich das ganz sicher in eine Sackgasse führen. In Zukunft werden nämlich neue, veränderte Herausforderungen und Situationen warten, in denen ich unweigerlich eigene Lösungen benötigen werde. Außerdem möchte ich im Leben niemals nur eine Kopie – egal von wem - , sein! Hand aufs Herz: In welchen Bereichen bist Du anders als Philipp? Was wirst Du konkret anders angehen?

Wie in der vorherigen Frage bereits beschrieben, bin ich sicherlich anders als Philipp und es ist auch gut, keine blinde Kopie von jemandem zu sein. In welchen Bereichen wir uns jedoch konkret unterscheiden, kann ich nur schwer herunterzubrechen. Das müssten wahrscheinlich die Menschen beurteilen, die uns beide kennen. An welchen Stellschrauben muss noch gedreht werden, dass die Abstiegssorgen in der Zellerau wieder gänzlich der Vergangenheit angehören?

Den zweiten Teil der vorherigen Frage kann ich kombiniert mit dieser Fragestellung beantworten. In den vergangenen Tagen war es nicht meine Aufgabe, an Stellschrauben oder großartigen Inhalten zu arbeiten. Dass so ein Trainerwechsel von heute auf morgen für jeden Beteiligten erstmal ein Einschnitt ist, ist, denke ich, nachvollziehbar. Meine Kernaufgabe bestand daher darin, alltägliche Aufgaben wie die Trainingsvor- und -nachbereitung, das Bestreiten von Testspielen sowie diverse Organisationsthemen zu händeln. In dieser Phase an Stellschrauben drehen zu wollen, wäre meiner Meinung nach der völlig falsche Ansatz und kontraproduktiv gewesen.

Der 27-Jährige (rechts) ist bereits Insider in der Zellerau. – Foto: Heiko Becker