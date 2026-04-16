Plötzlich Aufstiegskandidat Landesliga Rhein-Neckar +++ Der ASV Eppelheim hat sich mit fünf Siegen in Serie in Position gebracht +++ Am Sonntag das Duell der Formstärksten gegen St.Leon von red. · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Markus Schmid und seine Eppelheimer kommen derzeit kaum aus dem Strahlen raus. Im Hintergrund Abteilungsleiter Achim Scharwatt. – Foto: Alex Tiedl

Vor vier Wochen schien alles auf eine entspannte Endphase der Saison auf Rang vier hinauszulaufen. Das hat sich für den ASV Eppelheim, der aktuell von Sieg zu Sieg eilt, grundlegend verändert. Die Mannschaft von Trainer Markus Schmid befindet sich in Reichweite zum VfR Mannheim II und somit zur Vizemeisterschaft, die zur Aufstiegsrelegation berechtigt.

Haben Sie schon den Torrekord des FC Bayern München ins Visier genommen? "Darüber habe ich mir wirklich keine Gedanken gemacht", sagt Schmid, der einfach nur froh ist, "dass wir momentan so gut im Lauf sind und das wollen wir möglichst lange ausnutzen." 93 Tore nach 27 Spielen sind es derzeit – Tendenz weiter steigend. Fünf Siege in Serie, die letzten drei davon ohne Gegentor. Ist Ihre Mannschaft derzeit überhaupt aufzuhalten? Acht Siege nacheinander und 13 ungeschlagene Spiele zählte die Statistik, als Eppelheim Anfang November in Ketsch die erste Saisonniederlage kassierte. "Das kam damals völlig überraschend und hat uns gezeigt, wie schnell es passieren kann, auch wenn du mit ganz viel Selbstvertrauen in ein Spiel gehst", nennt Schmid diese Partie als Beispiel nie etwas als gegeben hinzunehmen.

Dass seine Elf sich aber positiv entwickelt hat steht außer Frage und das betrifft bei weitem nicht nur die Offensive. Der 46-Jährige erläutert: "Die Jungs verteidigen besser in der Defensive und das bildet die Grundlage, da wir offensiv mit unserem Spielansatz immer in der Lage sind Torchancen herauszuspielen." Wie sehr hat sich der Aufstieg seitdem zu einem Thema in Eppelheim entwickelt? Der ASV befindet sich vor dem Zeitplan. Vor vier Wochen sagte Schmid der RNZ, "dass wir nächstes Jahr aufsteigen wollen." Die runderneuerte Mannschaft entwickelt sich auf einem hohen Niveau immer weiter nach vorne, aber womöglich käme ein Aufstieg sogar etwas zu früh. "Wir wollen weiter Spaß haben und sind einfach froh, die kleine Formdelle vor und nach der Winterpause überstanden zu haben", sagt der Trainer dazu.