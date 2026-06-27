Plötzlich alles weg! An Fußball ist für Luca Ljevsic nicht zu denken Beim 30-Jährigen wurde nach einem plötzlichen Gedächtnisverlust eine "transiente globale Amnesie" diagnostiziert. An Sport ist deshalb (vorläufig) nicht zu denken... von Helmut Weigerstorfer · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Von jetzt auf gleich war nichts mehr wie zuvor. Ein Moment, und Luca Ljevsic wurde mit aller Vehemenz vor Augen geführt, dass Fußball tatsächlich nur die schönste Nebensache der Welt ist. Nach einer Trainingseinheit des FC Eintracht Bamberg am 5. Mai wollte er eigentlich nach Hause fahren – er konnte aber nicht. Der 30-Jährige wusste nicht mehr, wie das geht, generell was er machen soll. Alles weg! Panik!

Dem jungen Mann gelang es gerade noch, seine Freundin mittels Anruf und Live-Standort auf seine Notlage aufmerksam zu machen. Zunächst dachten die Ärzte dann an einen Schlaganfall. Nach weiteren Untersuchungen – darunter eine Lumbalpunktion – stand die Diagnose endgültige fest: "transiente globale Amnesie", kurz: TGA. Ein durch körperlicher und psychischer Belastung ausgelöster plötzlicher Gedächtnisverlust. Die Mediziner empfahlen ihm – praktisch als Therapie – komplett runterzufahren. Mehr ist nicht möglich, um seine Krankheit zu bekämpfen. Wobei „Krankheit“ das falsche Wort ist: „So etwas kann einmalig auftreten - und nie wieder kommen. Es hatte auch keine Nachwirkungen oder sonstiges“, berichtet Luca Ljevsic. Eine Reise ins Ungewisse steht für ihn an. Er wird nur, das steht fest, künftig ganz genau auf die Signale seines Körpers achten.

Genauso ist klar, dass er (vorläufig) seine Karriere beenden wird. (Bayernliga-)Fußball ist für ihn derzeit nicht vorstellbar. „Auch wenn es sich ungewohnt anfühlt“, dass die Vorbereitung ohne ihn gestartet ist, weiß der 30-Jährige, dass „meine Priorität erst einmal auf meiner Gesundheit liegt. Nach so einem Vorfall merkt man, wie wichtig es ist, dass es einem gut geht“. Freilich, gibt er zu, gibt es Momente, in denen er mit seinem Schicksal hadert – und natürlich hat er Angst davor, dass sich der 5. Mai wiederholen könnte.