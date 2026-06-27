Plötzlich alles weg! An Fußball ist für Luca Ljevsic nicht zu denken

Von jetzt auf gleich war nichts mehr wie zuvor. Ein Moment, und Luca Ljevsic wurde mit aller Vehemenz vor Augen geführt, dass Fußball tatsächlich nur die schönste Nebensache der Welt ist. Nach einer Trainingseinheit des FC Eintracht Bamberg am 5. Mai wollte er eigentlich nach Hause fahren – er konnte aber nicht. Der 30-Jährige wusste nicht mehr, wie das geht, generell was er machen soll. Alles weg! Panik!
Dem jungen Mann gelang es gerade noch, seine Freundin mittels Anruf und Live-Standort auf seine Notlage aufmerksam zu machen. Zunächst dachten die Ärzte dann an einen Schlaganfall. Nach weiteren Untersuchungen – darunter eine Lumbalpunktion – stand die Diagnose endgültige fest: "transiente globale Amnesie", kurz: TGA. Ein durch körperlicher und psychischer Belastung ausgelöster plötzlicher Gedächtnisverlust.
Die Mediziner empfahlen ihm – praktisch als Therapie – komplett runterzufahren. Mehr ist nicht möglich, um seine Krankheit zu bekämpfen. Wobei „Krankheit“ das falsche Wort ist: „So etwas kann einmalig auftreten - und nie wieder kommen. Es hatte auch keine Nachwirkungen oder sonstiges“, berichtet Luca Ljevsic. Eine Reise ins Ungewisse steht für ihn an. Er wird nur, das steht fest, künftig ganz genau auf die Signale seines Körpers achten.
Genauso ist klar, dass er (vorläufig) seine Karriere beenden wird. (Bayernliga-)Fußball ist für ihn derzeit nicht vorstellbar. „Auch wenn es sich ungewohnt anfühlt“, dass die Vorbereitung ohne ihn gestartet ist, weiß der 30-Jährige, dass „meine Priorität erst einmal auf meiner Gesundheit liegt. Nach so einem Vorfall merkt man, wie wichtig es ist, dass es einem gut geht“. Freilich, gibt er zu, gibt es Momente, in denen er mit seinem Schicksal hadert – und natürlich hat er Angst davor, dass sich der 5. Mai wiederholen könnte.
Aber: „Ich genieße es einfach, wieder soweit fit zu sein, die Zeit mit meiner Familie, meiner Freundin und meinen Freunden zu verbringen. Alles andere wird man sehen.“ Mit seinen nun ehemaligen Teamkameraden hält er weiterhin Kontakt. Es sind ja nicht nur Mitspieler, sondern langjährige Wegbegleiter, Freunde. Verbindungen, die über den Fußball hinaus gehen. Die stärker sind als das 90-minütige Spiel. Die Luca Ljevsic gerade in seiner aktuellen Situation unglaublich gut tun.
Der Mittelfeldspieler, den man durchaus als „Urgestein“ des ehemaligen Regionalligisten bezeichnen darf, wird eine Lücke hinterlassen bei den Domreitern – sportlich und vor allem auch menschlich. „Luca ist eigentlich seit Anbeginn unserer Reise von der Bezirksliga in die Regionalliga dabei gewesen. Außerhalb des Platzes ist er sehr angenehm und höflich, wirklich ein Typ, den jeder mag. Auf dem Platz ist er oft ein anders: Es war und ist immer mit 100 Prozent Einsatz dabei.“ Alles in allem: Er wird fehlen – hoffentlich aber nur vorläufig.
Von dem, was am 5. Mai passiert ist, weiß Luca Ljevsic noch immer nur Fragmente. Sicher ist für ihn hingegen weiterhin, dass Fußball die schönste Nebensache der Welt ist - und bleibt. Und wer weiß: Unter Umständen gibt es in der Zukunft den einen Moment – und alles ist wie zuvor. Der gebürtige Kroate tut wieder das, was er so gerne macht: Auf dem Platz für den FC Eintracht Bamberg alles geben, was in ihm steckt. Und dann kann es durchaus wieder vorkommen, dass er alles vergisst, aber nur das, was rund um das Spielfeld passiert, während er sein Bestes gibt...