Plößberg/Schönkirch hält an Schell und Gleißner fest Die Spielgemeinschaft schafft Fakten und geht mit den beiden bisherigen Trainern auch in die neue Saison von Florian Würthele · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Geben auch nächste Saison die Kommandos bei der SG Plößberg/Schönkirch: ebastian Schell (Zweiter von links) und Nicolas Gleißner (Mitte). – Foto: Verein

Weichenstellung bei der Spielgemeinschaft Plößberg/Schönkirch: Die Kreisklassen-SG aus dem Landkreis Tirschenreuth geht mit ihren bisherigen Trainern Sebastian Schell (41) und Reserve-Coach Nicolas Gleißner (28) auch in die kommende Saison. Die Verlängerung mit den beiden Übungsleitern wurde bereits vor einigen Wochen festgezurrt und jetzt von den Verantwortlichen an die Öffentlichkeit getragen.

„Wir haben mit Sebastian Schell einen erfahrenen Fußballfachmann, welcher mit seiner Art sowohl den erfahrenen Spielern als auch den jungen Talenten modernen Fußball beibringt. Die Kombination mit Nico Gleißner passt super zusammen und das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainern ist hervorragend“, teilen die Entscheidungsträger der Klubs mit. Beide Vereine würden sich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit den Trainern freuen, heißt es noch.



Sebastian Schell gibt seit der Spielzeit 2024/25 den Ton an bei der Plößberger Kreisklassen-Mannschaft. Sprich man wird ins dritte gemeinsame Jahr gehen. Zuvor trainierte der 41-Jährige jahrelang den TSV Püchersreuth. Nach dem sechsten Platz in der Vorsaison rangiert die SG gegenwärtig auf dem achten Tabellenrang der Kreisklasse Ost. Der Klassenerhalt ist – angesichts von sieben Punkten Vorsprung auf die Relegationszone – nahezu in trockene Tücher gewickelt. Nicolas Gleißner zeichnet seit der Saison 2023/24 als Trainer der zweiten Mannschaft in der A-Klasse Ost verantwortlich. Dort steht die SG aktuell auf Position acht.





Die sportlich glanzvollen Zeiten sind beim SV Plößberg schon länger vorbei. Bis zum Abstieg im Jahr 2015 war der Verein lange in der Bezirksliga Nord und auch vier Spielzeiten in der damaligen Bezirksoberliga vertreten. 2023 folgte der Abstieg in die Kreisklasse und im gleichen Atemzug eine Neuausrichtung in Form des Zusammenschlusses mit dem SV Schönkirch. Seitdem läuft die Zusammenarbeit beider Vereine im Herrenbereich harmonisch und problemlos.