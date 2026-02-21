Pleuler bleibt SKG Trainer - Hauke kehrt in neuer Funktion zurück

Die SKG Bickenbach hat die Winterpause genutzt, um die Planungen für die Saison 2026/27 bei der Besetzung der Trainerpositionen für die beiden Seniorenmannschaften aber auch bei der sportlichen Leitung abzuschließen.
Bei der ersten Mannschaft wird die im Herbst 2025 begonnene Zusammenarbeit mit Markus Pleuler um ein weiteres Jahr verlängert. Neu als Co-Trainer wird ihn Spieler und Torjäger Benny Saltzer unterstützen.
Auch bei der 1b setzt man auf Kontinuität und geht mit dem Trainerduo Julius Schäfer und Björn Zeißler in die nächste Saison.
Die sportliche Leitung der beiden Seniorenteams werden sich ab sofort Patrick Wittmann und Ingo Hauke teilen.
Der ehemalige erfolgreiche Trainer Ingo Hauke wird sich zudem in der Jugendarbeit der SKG Bickenbach einbringen und sich den Bickenbacher Spielern der älteren Jugendteams annehmen, um den Übergang in den Seniorenbereich zu reibungslos und erfolgreich zu gestalten.