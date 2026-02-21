Pleuler bleibt SKG Trainer - Hauke kehrt in neuer Funktion zurück

Die SKG Bickenbach hat die Winterpause genutzt, um die Planungen für die Saison 2026/27 bei der Besetzung der Trainerpositionen für die beiden Seniorenmannschaften aber auch bei der sportlichen Leitung abzuschließen.

Bei der ersten Mannschaft wird die im Herbst 2025 begonnene Zusammenarbeit mit Markus Pleuler um ein weiteres Jahr verlängert. Neu als Co-Trainer wird ihn Spieler und Torjäger Benny Saltzer unterstützen.