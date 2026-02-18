Pletnev und Poerschke bleiben dem SC Melle treu

Der SC Melle kann auch für die kommende Spielzeit auf die Erfahrung von Roman Pletnev und Maurice Poerschke bauen. Beide Spieler haben ihre Zusage gegeben und werden auch im nächsten Jahr für den SCM auflaufen.

Zusammen bringen Pletnev und Poerschke insgesamt 230 Landesliga-Einsätze mit. Roman Pletnev sammelte einen Teil seiner Erfahrungen zunächst in Bad Rothenfelde, ehe er zur Saison 2023/24 in den Grönegau wechselte. Seitdem ist der Linksfuß ein fester Bestandteil der Meller Abwehrkette.

Maurice Poerschke debütierte bereits als A-Jugendlicher in der Saison 2017/2018 für die erste Mannschaft des SCM. Der mittlerweile 26-Jährige kommt auf 129 Landesliga-Partien – allesamt im Trikot des SC Melle. In der kommenden Saison könnte er die Marke von 150 Einsätzen erreichen.