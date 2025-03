Fertig machen zum Jubel: Marton Schön dreht nach dem 2:0 ab, Kirchheims Keeper Nicolas Beilhardt liegt bezwungen darnieder. – Foto: Habschied

Pleitenserie endet mit einem Paukenschlag: Karlsfeld demontiert KSC Landesliga Südost

So beendet man Negativserien: Der Fußball-Landesligist Eintracht Karlsfeld hat sein Heimspiel gegen Kirchheim 5:1 gewonnen.

Wenn die Abwärtsspirale einmal Fahrt aufgenommen hat, ist sie schwer zu stoppen. Dem Fußball-Landesligisten Eintracht Karlsfeld gelang es am Samstag im Heimspiel gegen den Kirchheimer SC, diesen Trend zu beenden – und wie: Karlsfeld gewann 5:1. Es war der erste Dreier nach zuvor acht Spielen in Folge ohne Sieg. Gleichzeitig endete die Serie von sechs Niederlagen. „Der Wille und die Motivation, die wir heute gezeigt haben, sollten Standard sein”, sagte Eintracht-Trainer Flo Beutlhauser. Doch der Erfolg hatte auch mit der Rückkehr wichtiger Spieler zu tun – darunter Stürmer Martin Schön.

Vor dem Kirchheim-Spiel hatte Schön in jedem zweiten Einsatz getroffen, also durchschnittlich 0,5-Tore pro Partie erzielt. Eine starke Quote. Der Haken: Schön konnte verletzungsbedingt nur sechsmal auflaufen. Sein letzter Einsatz lag ein halbes Jahr zurück. Doch nun ist der schnelle Stürmer zurück. Davon profitiert unter anderem sein Sturmkollege Christoph Traub, der gegen Kirchheim eine Glanzleistung ablieferte.

Nach knapp 15 Minuten hatte das Sturm-Duo seinen ersten großen Auftritt. Schön luchste KSC-Torhüter Nicolas Beilhardt den Ball ab, der daraufhin den Eintracht-Stürmer legte. Im Strafraum. Traub verwandelte den fälligen Elfer zum 1:0 (14.). Karlsfelder Sturmduo liefert sensationelle Vorstellung ab Nach einer halben Stunde durfte dann Schön einen eigenen Treffer bejubeln. Er staubte nach Traubs Pfostenschuss zum 2:0 ab (31.). Fünf Minuten später legte Traub einen Freistoß von Pascal Sattelberger auf Dominik Schäffer ab. Der schob die Kugel zum 3:0 über die Linie. Auch Schäffer fehlte in dieser Saison häufig, auch er ist in Topform unersetzbar. Etwas mehr als eine halbe Stunde reichte den Karlsfeldern, um sich das Selbstvertrauen zurückzuholen. Der Anschlusstreffer der Gäste durch einen von Roman Prokoph verwandelten Foulelfmeter (45.) hätte die Eintracht in der Vergangenheit vielleicht aus der Bahn geworfen, doch gegen Kirchheim machten sie weiter, als wäre nichts passiert. So blieb eine Antwort der Gäste nach dem Seitenwechsel aus. Als Traub in der 58. Minute auf 4:1 stellte, rückte das Ende der Karlsfelder Durststrecke immer näher. Für Traubs Sturmpartner Schön war wenig später Schluss. „Bei Martin reicht die Kraft noch nicht über die vollen 90 Minuten”, sagte Beutlhauser. Er wechselte Fabio Meikis ein. Der 23-jährige A-Jugend-Trainer der Eintracht kann trotz seines jungen Alters auf eine Zwölf-Tore-Saison in der Bayernliga (für FC Ingolstadt II) zurückblicken. Eigentlich wollte er kürzertreten, in der Rückrunde hilft er aus. „Fabio kann nicht viel trainieren. Ich wollte ihm Spielpraxis geben. Wenn er fit ist, hat er natürlich wahnsinnig viel Qualität”, so Beulthauser weiter.

Zweifelsohne Mann des Spiels: Christoph Traub (links), hier im Duell mit dem Kirchheimer Marinus-Bachleitner. – Foto: Habschied