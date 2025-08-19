Pleiten zum Auftakt für FC Büderich und TSV Meerbusch

Der FC Büderich 02 unterlag in seinem Oberliga-Auftaktspiel dem SV Sonsbeck trotz einer über weite Strecken dominanten Vorstellung mit 1:3 (1:0). „Das Ergebnis passt überhaupt nicht mit unserer guten Leistung zusammen“, sagte Trainer Sebastian Siebenbach.

Von Beginn an übernahm seine Elf die Initiative, hatte mehr Ballbesitz und zahlreiche Chancen. Jan Niklas Kühling, Maximilian Köhler und Daud Gergery verpassten die Führung, ehe Kühling kurz vor der Pause aus der Drehung für das überfällige 1:0 sorgte (45.+1). Nach der Pause bot sich die große Möglichkeit zum 2:0, doch ein vermeintlicher Abseitspfiff bremste den FCB. Stattdessen nutzte Sonsbeck seinen ersten nennenswerten Abschluss: Linus Krajac traf aus rund 20 Metern zum 1:1 (65.). Elf Minuten später drehte der gleiche Spieler die Partie per direkt verwandeltem Freistoß (76.) komplett.

Büderich rannte unermüdlich an, vergab jedoch weiter beste Chancen. In der Nachspielzeit folgte der endgültige K.o.: Philip Pokora verwandelte einen weiteren Freistoß zum 3:1. Vorausgegangen war ein Foul von Philipp Baum, der wegen einer Notbremse die Rote Karte sah. „Ich kann meiner Mannschaft kaum Vorwürfe machen. Wir haben spielerisch überzeugt, Sonsbeck war einfach abgezockter“, so Siebenbach.

Auch der TSV Meerbusch erwischte einen Fehlstart in die neue Saison und verlor beim VfB Homberg mit 1:3 (1:1). Die Partie begann ausgeglichen, beide Teams tasteten sich zunächst ab. In der 18. Minute schlug Homberg dann nach einer Ecke zu: Der zweite Ball landete bei Emir Demiri, der das Leder unhaltbar in den Winkel schlenzte. Der TSV antwortete postwendend: Micah Cain eroberte den Ball, legte quer auf Pablo Ramm. Dieser gab weiter auf Vincent Boldt, der zum 1:1 einschob (23.).

In der Folge mussten die Gäste zweimal tief durchatmen: Gleich zweimal rettete Noah Korczowski in höchster Not auf der Linie. Auf der anderen Seite ließ Meerbusch kurz vor der Pause eine große Chance liegen, als Cain völlig freistehend verzog. „Das war eine Schlüsselszene. Solche Gelegenheiten musst du nutzen“, sagte Trainer Marcel Winkens.

Im zweiten Durchgang gewann der TSV mehr Zweikämpfe und setzte die Gastgeber stark unter Druck. Dann aber folgte der Knackpunkt. Rechtsverteidiger Francisco San Jose ging angeschlagen vom Platz. Trotz Oberschenkelproblemen übernahm Harding Beira die für ihn ungewohnte Position – und verlor prompt einen entscheidenden Zweikampf.

Homberg nutzte die Lücke, kombinierte sich über die linke Seite durch und Julian Bode vollendete zum 2:1 (72.). Sechs Minuten später sorgte Johann Noukumo für die Entscheidung (78.). „Rund 70 Minuten haben wir es gut gemacht, dann haben wir uns leider einen Fehler zu viel erlaubt“, sagte Winkens.