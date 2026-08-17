„Pleiten, Pech und Pannen“ bei Kölledaer Aufholjagd Der FC Erfurt Nord hat das Duell mit dem FSV 06 Kölleda am Freitagabend mit 3:2 (3:0) für sich entschieden und klettert mit 7 Zählern auf Rang 4 der Tabelle. von Christopher Plischka · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Elias Meyer (rechts) erzielte gegen den FSV Kölleda die Erfurter Führung, die am Ende über die Zeit gerettet wurde. – Foto: Sascha Stengel

Während die Gastgeber vor der Pause nahezu alles richtig machten und sich eine komfortable Führung erspielten, entwickelte sich die Partie nach dem Seitenwechsel zu einem echten Kampf. Kölleda startete eine Aufholjagd, kam bis auf 2:3 heran, konnte den Ausgleich aber nicht mehr erzwingen.

Die Begegnung begann mit einem frühen Treffer. Bereits nach wenigen Minuten brachte Elias Meyer die Gastgeber nach Vorarbeit von Fabian Kunze mit seinem ersten Saisontor in Führung. Kölleda zeigte sich davon zunächst wenig beeindruckt und hatte durch Eric-Jeremy Weidner gleich zweimal die Möglichkeit zum Ausgleich. Doch sowohl in der 11. als auch in der 13. Minute blieb der Kölleda-Angreifer ohne Torerfolg. Stattdessen schlug Erfurt Nord erneut zu. Nach einem Foul im Strafraum zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Alexander Ost übernahm die Verantwortung und verwandelte den Foulelfmeter sicher zum 2:0. Für Ost war es bereits der dritte Saisontreffer. Kölleda musste anschließend gleich doppelt verletzungsbedingt reagieren. Zunächst musste Phinnaeus Oberländer ausgewechselt werden, kurz darauf erwischte es auch Lucas Pauli, der nach einem Kopf-an-Kopf-Zweikampf mit einer Platzwunde über dem Auge und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Slapstick-Eigentor sorgt für 3:0 Als wäre die erste Halbzeit aus Kölledaer Sicht nicht bereits bitter genug gewesen, fiel kurz vor der Pause auch noch das 3:0. Nach einer Ecke unterlief Sascha Thümmrich ein Eigentor. „Gerade in der ersten Halbzeit haben wir vieles von dem gezeigt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir waren von Anfang an da, mutig und präsent und haben uns mit der 3:0-Führung auch entsprechend belohnt“, lobte Eckermann seine Mannschaft.