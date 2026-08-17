„Pleiten, Pech und Pannen“ bei Kölledaer Aufholjagd

Während die Gastgeber vor der Pause nahezu alles richtig machten und sich eine komfortable Führung erspielten, entwickelte sich die Partie nach dem Seitenwechsel zu einem echten Kampf. Kölleda startete eine Aufholjagd, kam bis auf 2:3 heran, konnte den Ausgleich aber nicht mehr erzwingen.
Die Begegnung begann mit einem frühen Treffer. Bereits nach wenigen Minuten brachte Elias Meyer die Gastgeber nach Vorarbeit von Fabian Kunze mit seinem ersten Saisontor in Führung. Kölleda zeigte sich davon zunächst wenig beeindruckt und hatte durch Eric-Jeremy Weidner gleich zweimal die Möglichkeit zum Ausgleich. Doch sowohl in der 11. als auch in der 13. Minute blieb der Kölleda-Angreifer ohne Torerfolg. Stattdessen schlug Erfurt Nord erneut zu. Nach einem Foul im Strafraum zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Alexander Ost übernahm die Verantwortung und verwandelte den Foulelfmeter sicher zum 2:0. Für Ost war es bereits der dritte Saisontreffer.
Kölleda musste anschließend gleich doppelt verletzungsbedingt reagieren. Zunächst musste Phinnaeus Oberländer ausgewechselt werden, kurz darauf erwischte es auch Lucas Pauli, der nach einem Kopf-an-Kopf-Zweikampf mit einer Platzwunde über dem Auge und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht werden musste.
Als wäre die erste Halbzeit aus Kölledaer Sicht nicht bereits bitter genug gewesen, fiel kurz vor der Pause auch noch das 3:0. Nach einer Ecke unterlief Sascha Thümmrich ein Eigentor.
„Gerade in der ersten Halbzeit haben wir vieles von dem gezeigt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir waren von Anfang an da, mutig und präsent und haben uns mit der 3:0-Führung auch entsprechend belohnt“, lobte Eckermann seine Mannschaft.
Kölledas Trainer Marco Schmeißer blickte dagegen mit Frust auf die ersten 45 Minuten zurück: „Die erste Halbzeit war sehr frustrierend für uns. Pleiten, Pech und Pannen.“
Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der FSV deutlich verbessert und gab sich trotz des klaren Rückstands nicht geschlagen. Bereits kurz nach Wiederbeginn gelang Johannes Silberhorn der Anschlusstreffer zum 1:3. Kölleda erhöhte anschließend den Druck und erspielte sich weitere gute Möglichkeiten. Weidner, Mähr und Gast kamen zu aussichtsreichen Abschlüssen, doch entweder war Erfurt-Nord-Schlussmann Adamiec zur Stelle oder der Ball ging knapp am Tor vorbei.
„Trotz aller Widrigkeiten gab die Jungs in der zweiten Hälfte nicht auf und stemmten sich vehement gegen die Niederlage“, bilanzierte Schmeißer.
Auf der Gegenseite wurde es für die Gastgeber zunehmend schwieriger, für Entlastung zu sorgen. „Nach der Pause haben wir es uns dann selbst schwer gemacht. Kölleda hat den Druck erhöht und wir haben nicht mehr für die Entlastung gesorgt, die wir gebraucht hätten“, erklärte Eckermann.
Fünfzehn Minuten vor dem Ende musste Erfurt Nord noch einmal zittern. Stephen Seeley verkürzte auf 2:3 und sorgte damit für eine spannende Schlussphase. Kölleda drückte nun mit aller Macht auf den Ausgleich, doch Erfurt Nord verteidigte die knappe Führung mit großem Einsatz. „Spätestens nach dem 3:2 war es dann natürlich ein Kampf bis zum Schluss. Brauchen wir nicht jede Woche“, meinte Eckermann mit einem Augenzwinkern.
Am Ende blieb es beim 3:2 für Erfurt Nord. Die Gastgeber brachten damit einen bereits komfortablen Vorsprung gerade noch über die Zeit und feierten den zweiten Saisonsieg.
Für den Erfurter Trainer überwog nach dem Abpfiff die Freude über die drei Punkte. „Aber solche Schwankungen sind bei einer so jungen Mannschaft völlig normal und gehören dazu. Wichtig ist aber, dass die Jungs die Führung gemeinsam verteidigt und sich am Ende für ihren Einsatz belohnt haben.“
Kölleda hingegen muss trotz einer starken zweiten Halbzeit ohne Punkte die Heimreise antreten. Nach dem 1:1 in Dingelstädt und dem überzeugenden 4:2 gegen Salza war es die erste Niederlage der Saison. Schmeißer konnte seiner Mannschaft trotz der bitteren Niederlage keinen fehlenden Einsatz vorwerfen: „Wenigstens hat die Moral der Jungs gestimmt. Hat aber nicht mehr für Zählbares gereicht.“