Pleite zum Auftakt

geschrieben von Lukas Honold:

Die Sommerpause ist vorbei, die Vorbereitung geschafft und zum

Auftakt stand direkt ein schweres Auswärtsspiel in Dietmannsried auf

dem Programm. Doch statt der erhofften ersten Punkte setzte es am

Ende eine Niederlage. Die Heimelf war im ersten Durchgang die

bestimmende Mannschaft, die erste große Chance hatten jedoch die

Günzer nach nur wenigen Minuten zu verzeichnen. Patrick

Daufratshofer erhielt den Ball über links, legte sich den Ball in den

Strafraum vor, konnte aber bei seinem Schuss noch vom Verteidiger

unter Druck gesetzt werden und scheiterte so letztlich am

herausgelaufenen Keeper.

Im Laufe der ersten Halbzeit behauptete Flo Huber den Ball im Duell an

der linken Seitenlinie und bekam dabei einen strafwürdigen Kontakt

ab. Der fällige Pfiff des Schiedsrichters blieb jedoch aus.

Dietmannsried schaltete schnell: Der Angreifer marschierte von links in

den Strafraum, legte in die Mitte ab und der Abschluss schlug unter der

Latte ein – das 1:0. In der zweiten Halbzeit folgte dann der nächste

Rückschlag. Ein langer Pass von Lukas Honold von rechts hinten aus

der Abwehrkette geriet etwas zu kurz. Der Sechser der Gastgeber

reagierte gedankenschnell und köpfte den Ball direkt zu seinem

Offensivkollegen. Dieser konnte den Ball behaupten und aufdrehen

und legte den Ball nach hinten ins Zentrum ab. Es folgte ein genialer

flacher Steilpass über 20 Meter genau durch das Zentrum und die

Lücke in der Viererkette. Der Stürmer der Heimelf blieb allein vor dem

Tor eiskalt und schob zum 2:0 ein.

In der Schlussphase versuchten die Günzer zwar noch

heranzukommen und wechselten auch weiter munter durch, jedoch

gelang es den Grün-Weißen erstmal nicht, irgendwas Gefährliches auf

das Tor der Hausherren zu bringen. Erst nach einer kurz ausgeführten

Ecke in der 90. Spielminute erreichte die Flanke von Flo Huber den

Schädel von Alex Laupheimer, der zum 2:1-Anschlusstreffer einköpfte.

Die kurzzeitig aufkommende Hoffnung erlosch jedoch direkt wieder,

als die Günzer nach dem Anstoß direkt nach vorne stürmten und durch

einen langen Diagonalball auf den linken Flügel ausgehebelt wurden.

Im Dribbling ließ der Flügelspieler dann nichts anbrennen und

versenkte anschließend zum 3:1-Endstand.