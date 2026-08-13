Pleite zum Auftakt

geschrieben von Lukas Honold:
Die Sommerpause ist vorbei, die Vorbereitung geschafft und zum
Auftakt stand direkt ein schweres Auswärtsspiel in Dietmannsried auf
dem Programm. Doch statt der erhofften ersten Punkte setzte es am
Ende eine Niederlage. Die Heimelf war im ersten Durchgang die
bestimmende Mannschaft, die erste große Chance hatten jedoch die
Günzer nach nur wenigen Minuten zu verzeichnen. Patrick
Daufratshofer erhielt den Ball über links, legte sich den Ball in den
Strafraum vor, konnte aber bei seinem Schuss noch vom Verteidiger
unter Druck gesetzt werden und scheiterte so letztlich am
herausgelaufenen Keeper.
Im Laufe der ersten Halbzeit behauptete Flo Huber den Ball im Duell an
der linken Seitenlinie und bekam dabei einen strafwürdigen Kontakt
ab. Der fällige Pfiff des Schiedsrichters blieb jedoch aus.
Dietmannsried schaltete schnell: Der Angreifer marschierte von links in
den Strafraum, legte in die Mitte ab und der Abschluss schlug unter der
Latte ein – das 1:0. In der zweiten Halbzeit folgte dann der nächste
Rückschlag. Ein langer Pass von Lukas Honold von rechts hinten aus
der Abwehrkette geriet etwas zu kurz. Der Sechser der Gastgeber
reagierte gedankenschnell und köpfte den Ball direkt zu seinem
Offensivkollegen. Dieser konnte den Ball behaupten und aufdrehen
und legte den Ball nach hinten ins Zentrum ab. Es folgte ein genialer
flacher Steilpass über 20 Meter genau durch das Zentrum und die
Lücke in der Viererkette. Der Stürmer der Heimelf blieb allein vor dem
Tor eiskalt und schob zum 2:0 ein.
In der Schlussphase versuchten die Günzer zwar noch
heranzukommen und wechselten auch weiter munter durch, jedoch
gelang es den Grün-Weißen erstmal nicht, irgendwas Gefährliches auf
das Tor der Hausherren zu bringen. Erst nach einer kurz ausgeführten
Ecke in der 90. Spielminute erreichte die Flanke von Flo Huber den
Schädel von Alex Laupheimer, der zum 2:1-Anschlusstreffer einköpfte.
Die kurzzeitig aufkommende Hoffnung erlosch jedoch direkt wieder,
als die Günzer nach dem Anstoß direkt nach vorne stürmten und durch
einen langen Diagonalball auf den linken Flügel ausgehebelt wurden.
Im Dribbling ließ der Flügelspieler dann nichts anbrennen und
versenkte anschließend zum 3:1-Endstand.