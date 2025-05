Pleite nach zweimaliger Führung: FCKS trauert vergebenen Punkten hinterher

SV Uffing – FC K Schlehdorf 3:2 (0:1) – Am Ende trauerte Michael Pössenbacher schon ein wenig den möglichen Punkten hinterher. „Wir gehen zweimal in Führung“, fasst der Übungsleiter des FCKS zusammen. „Da müssen wir einfach cleverer spielen und so eine Partie auch mal heimschaukeln.“ Yuri Schindler besorgte per Konter die Führung. Zuvor hatte Michael Schratt zwei Möglichkeiten, scheiterte aber an Uffings Keeper Lucas Stegemann. Aber auch auf der Gegenseite war stets FCKS-Torhüter Albin Sefaj Sieger. Im zweiten Abschnitt sah er beim Ausgleich unglücklich aus. Einen Freistoß von Christian Englbrecht wähnte er außen am Pfosten vorbei, doch vom böigen Wind unterstützt flutschte das Leder doch ins Tor. Fast im Gegenzug die erneute Führung der Gäste. Max Ryzinski wurde im Strafraum zu Fall gebracht, Radoslaw Stempel verwandelte sicher vom Punkt. Allerdings dauerte es erneut nur zwei Minuten bis zum Englbrechts Ausgleich. Dann setzte Uffings Benedikt Gareis sogar mit dem 3:2 noch eins drauf. „Davon haben wir uns nicht mehr erholt“, gibt Pössenbacher zu. „Wir hätten schon viel früher alles klar machen müssen.“

